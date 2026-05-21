Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με Γιαννούλη, αποκαλυπτικός ο Νίκολιτς»

Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, ενώ ανέλυσε τη μεγάλη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς στη Σερβία.

Στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten, ο Γιώργος Τσακίρης υπογράμμισε πως τα ονόματα του Δημήτρη Γιαννούλη της Άουγκσμπουργκ και του Ασάντ Αλ-Χαμλαουί της Κραϊόβα που συνδέθηκαν με την ΑΕΚ, δεν απασχολούν την Ένωση.

Στη συνέχεια ανέλυσε την αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη σερβική Mozzart Sport και στάθηκε στα εξαιρετικά λόγια με τα οποία μίλησε ο Σέρβος τεχνικός για τον Μάριο Ηλιόπουλο, στο σημείο καμπής το οποίο ανέφερε ο ίδιος ότι άλλαξε τη σεζόν, αλλά και στους στόχους του για την επόμενη χρονιά.

«Ο Νίκολιτς με αυτά που είπε βάζει γκάζι για τη συμμετοχή στο Champions League», υπογράμμισε.