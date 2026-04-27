Galacticos για Κυπελλούχο ΟΦΗ: «Φοβερός στη διαχείριση κρίσεων ο Μπούσης, ομάδα που παίζει το ποδόσφαιρο του προπονητή της»
Η εβδομάδα ξεκινά με τους Galacticos powered by Interwetten να στέκονται στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.
Ο Γιώργος Τσακίρης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις κρίσεις ο Μπούσης. Συγκεκριμένα, στάθηκε στο πώς η ομάδα βρήκε τον τρόπο για να συνεχίσει και να πορευτεί μετά την αποχώρηση του Μηνά Λυσάνδρου.
Από την άλλη, ο Νίκος Αθανασίου στάθηκε στο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα κι αυτό είναι η... ταυτότητα του Χρήστου Κόντη, λέγοντας: «Να που μ' αυτό το ρόστερ μπορείς να παίξεις και να πάρεις τρόπαιο».
