Σουντουλίδης στους Galacticos: «Από τον ΠΑΟΚ δεν προκύπτει δυσφορία Λουτσέσκου για στάση Γκοντσαρόβα ή το αντίστροφο»
Ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε στους Galacticos για το αν προκύπτει κάποιο θέμα από την στάση
Τη στιγμή που οι παίκτες και το staff του ΠΑΟΚ περνούσαν για να πάρουν το μετάλλιό τους, φαίνεται από την κάμερα ότι ο Μαρία Γκοντσαρόβα δεν δίνει το χέρι της στον Ραζβάν Λουτέσκου.
Το θέμα συζητήθηκε και σχολιάστηκε στους Galacticos από τον Σταύρο Σουντουλίδης, ο οποίος τόνισε στο ρεπορτάζ ότι δεν δεν προκύπτει δυσφορία τόσο από τον Ρουμάνο κόουτς όσο και από την CEO της ΠΑΕ.
Δείτε το στιγμιότυπο από την εκπομπή Galacticos:
@Photo credits: eurokinissi
