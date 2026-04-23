Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ολυμπιακός διορθώνει το πρώτο μεταγραφικό λάθος του Γενάρη»

Το ρεπορτάζ από τον Κώστα Νικολακόπουλο για τον Ολυμπιακό, καθώς και για το τι ισχύει με το ενδιαφέρον του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη Μάριμπορ.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τόνισε πως «έχουν βάλει το όνομα του Ντε Φράι πάνω στο τραπέζι στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης με υψηλό συμβόλαιο βέβαια, 2,5 εκατ. για στόπερ δεν είναι απλό, αλλά πέρα από το όνομα, στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαροι ότι πρέπει να διορθωθεί το πρώτο λάθος της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη με τη μη απόκτηση ενός έτοιμου κεντρικού αμυντικού. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και αποδείχθηκε μέσα από την πορεία».

Ακολούθως ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και στο τι ισχύει σχετικά με το ενδιαφέρον του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη Μάριμπορ: «Έχει προσφερθεί η Μάριμπορ στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Το περασμένο καλοκαίρι είχε γίνει συζήτηση. Δεν φαίνεται να ευδοκιμεί η τουρκική συνεργασία της Μάριμπορ με τον Ατζούν. Έχει γίνει εκ νέου μια συζήτηση, ίσως είναι πιο ώριμες οι συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να σας υπογράψω ότι θα πάρει ο Μαρινάκης την Μάριμπορ».