Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Η μετακόμιση του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ πρέπει να περιμένει έναν χρόνο»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν του Ολυμπιακού, τα οποία αφορούν το «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω των Galacticos by Interwetten επιβεβαίωσε πως ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο «Γ.Καραϊσκάκης», καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμα η άδεια για την έναρξη των εργασιών στο γήπεδο του Φαλήρου.

Οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να ανακοινώσουν αύριο (20/5) τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, επομένως η μετακόμιση της ομάδας στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να περιμένει για έναν χρόνο, έαν κι εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι τότε η σχετική άδεια.