Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Η μετακόμιση του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ πρέπει να περιμένει έναν χρόνο»
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω των Galacticos by Interwetten επιβεβαίωσε πως ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο «Γ.Καραϊσκάκης», καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμα η άδεια για την έναρξη των εργασιών στο γήπεδο του Φαλήρου.
Οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να ανακοινώσουν αύριο (20/5) τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, επομένως η μετακόμιση της ομάδας στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να περιμένει για έναν χρόνο, έαν κι εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι τότε η σχετική άδεια.
Δείτε τους Galacticos by Interwetten
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.