Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: Έκπληξη αν συνεχίσει και του χρόνου ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Η συζήτηση για την παραμονή ή όχι του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten, ήταν ξεκάθαρος και τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο 66χρονος Ισπανός τεχνικός στον πάγκο της ομάδας.

«Για την αγωνιστική εικόνα, τη διαχείριση συγκεκριμένων παικτών, τις εσωτερικές συνεργασίες, το πως βλέπει τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός και πως ο Μπενίτεθ θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση κι έκπληξη να συνεχίσει.

Είναι πάρα πολύ δύσκολο ν' αλλάξει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Με τα τωρινά δεδομένα. Ταρακουνήθηκαν με τη δήλωση ότι ο Παναθηναϊκός προσπέρασε τον Λεβαδειακό», είπε ο Αθανασίου.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην παρουσία του Γιάννη Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ.

