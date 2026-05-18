Αθανασίου στους «Galacticos»: «Τι ισχύει για Νέστρουπ, Ρεμπρόφ, Φαν Μπόμελ και Στάνκοβιτς»

Ο Νίκος Αθανασίου κατέθεσε στους «Galacticos» όλα τα δεδομένα για το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό.

Την επομένη της ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για την υπόθεση του προπονητή των «πρασίνων», δεδομένης της αποχώρησης του Ράφα Μπενίτεθ, αναλύοντας όλα τα δεδομένα για τον διάδοχό του.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» ανέφερε πως η απόφαση για την απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού είναι ειλημμένη και απλώς απομένει μία συνάντηση που θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η αποζημίωσή του θα ξεπεράσει τα 6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον διάδοχό του είπε πως ο Τζέικομπ Νέεστρουπ είναι μέσα στους στόχους που εξετάζει ο Παναθηναϊκός, αφού τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του κουμπώνουν στα κριτήρια που έχει θέση στην αναζήτησή του το «τριφύλλι».

Τέλος, μίλησε και για τα ονόματα των Παπαδόπουλου, Φαν Μπόμελ, Ρεμπρόφ, Στάνκοβιτς και Ριέρα, που ακούστηκαν.

Το who is who του Τζέικομπ Νέεστρουπ

Γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 8 Μαρτίου του 1988 και απο νεαρή ηλικία άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο φτάνοντας τις ακαδημίες της μεγάλης ομάδας της δανέζικης πρωτεύουσας.

Έμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι του 2009, όταν κι έφυγε για να πάει κατά σειρά στις Στάβανγκερ (Νορβηγία), Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) και Φρέμαντ Αμάγκερ (Δανία). Ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 23 ετών, έχοντας αρκετούς τραυματισμούς, αλλά κι ένα τροχαίο ατύχημα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Δύο χρόνια μετά ξεκίνησε την προπονητική πιάνοντας πρώτη δουλειά στις μικρές ομάδες της Κοπεγχάγης.

Εργάστηκε εκεί πέντε χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2018, όταν και πήρε προαγωγή κι άρχισε να εργάζεται ως βοηθός της πρώτης ομάδας.

Έμεινε στο πόστο αυτό μόλις έναν χρόνο, αφού έπειτα ήρθε η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής στην Βίμπουργκ.

Πέρασε εκεί ενάμιση χρόνο μετρώντας 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 52 παιχνίδια με γκολ 112-61 υπέρ και αγαπημένο σχηματισμό το 4-4-2.

Την πρώτη του και μοναδική ολοκληρωμένη σεζόν οδήγησε την ομάδα στον τίτλο και την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία, όμως στα μισά της επόμενης σεζόν αποχώρησε.

Ο λόγος ήταν το κάλεσμα του Γενς Θόρουπ για να γίνει βοηθός του στην πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης. Έμεινε στο πόστο αυτό ενάμιση χρόνο και ύστερα πήρε προαγωγή σε πρώτο χρόνο τεχνικό στις 20/09/2022.

Παρέμεινε στον πάγκο της για μία τετραετία κερδίζοντας δύο νταμπλ τις σεζόν 2022-2023 (την πρώτη του σεζόν που ανέλαβε μεσούσης) και 2024-2025.

Μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν ολοκλήρωσε τη συνεργασία με το δανέζικο σύλλογο τερματίζοντας φέτος μόλις στην 7η θέση στο πρωτάθλημα, χάνοντας το Κύπελλο στον τελικό από την Μίντιλαντ ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ έμεινε στην 31η θέση.

Πλέον αναζητεί την επόμενο πρόκληση της καριέρας του εκτός της Δανίας.