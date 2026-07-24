Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έκανε «σεισμό» με την απόφαση του να πάει στους Σίξερς, ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε από τον Άρη, ενώ Μπαρτσελόνα και Αρμάνι Μιλάνο ενισχύθηκαν, όπως και οι ομάδες της Stoiximan GBL.

Η είδηση της συμφωνίας του ΛεΜπρον Τζέιμς με τους Σίξερς για τα επόμενα δυο χρόνια ήταν η κυρίαρχη παγκοσμίως και εκείνη που οδηγεί πλέον σε κανονικούς ρυθμούς ξανά το ΝΒΑ, που βίωνε την αγωνία του τα τελευταία 24ωρα για την απόφαση του Βασιλιά»!

Ο Τζέιμς αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για τη δεύτερη σεζόν από την πλευρά του παίκτη.

Στη Stoiximan GBL ο Βασίλης Τολιόπουλος αποδεσμεύθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Άρη, με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Στην ελληνική αγορά, ο Ρόνι Χάρελ (30χρ., 2.01) αποτελεί πλέον παίκτη της Μυκόνου μετά τη θητεία του στον Άρη, ο Βίκος Ιωαννίνων απέκτησε τον Ανδρέα Πατρίκη (20χρ., 2.00), ενώ το Μαρούσι ενίσχυσε το ρόστερ του με την προσθήκη του Ρόλαν Μαρτς (33χρ., 1.96).

Στη Μαδρίτη, ο Σέρχιο Γιούλ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρεάλ, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του για ακόμη έναν χρόνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε την απόκτηση του Μόουζες Ράιτ (28χρ., 2.07). Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, η οποία έλαβε buyout ύψους 900.000 δολαρίων (πριν καν φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Καταλονίας) για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η Μπαρτσελόνα από την μεριά της ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν (27χρ., 1.98), ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε Μπρούκλιν Νετς και Φιλαδέλφεια Σίξερς στο NBA.