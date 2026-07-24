Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιουλ για ακόμη έναν χρόνο!
Δεν το κουνάει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Γιουλ! Ο εμβληματικός αρχηγός της «βασίλισσας» ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα της.... καρδιάς του.
Στα 38 του χρόνια, ο Γιουλ θα συνεχίσει να δίνει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague είχε μ.ο 3.5 ασίστ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρχιο Γιουλ συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη μας, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.
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Ο αρχηγός μας έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007 και, από τότε, σε 20 σεζόν έχει κερδίσει 29 τίτλους: 3 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 9 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα Ισπανίας και 9 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Ο Σέρχιο Γιουλ είναι ο παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης τις περισσότερες φορές, 1.249, και αποτελεί παράδειγμα των αξιών του συλλόγου μας».
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