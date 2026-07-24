Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι ο Σέρχιο Γιουλ, με τον ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Δεν το κουνάει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Γιουλ! Ο εμβληματικός αρχηγός της «βασίλισσας» ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα της.... καρδιάς του.

Στα 38 του χρόνια, ο Γιουλ θα συνεχίσει να δίνει τις υπηρεσίες του στη Ρεάλ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague είχε μ.ο 3.5 ασίστ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρχιο Γιουλ συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη μας, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027.

Ο αρχηγός μας έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007 και, από τότε, σε 20 σεζόν έχει κερδίσει 29 τίτλους: 3 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 9 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα Ισπανίας και 9 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο Σέρχιο Γιουλ είναι ο παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης τις περισσότερες φορές, 1.249, και αποτελεί παράδειγμα των αξιών του συλλόγου μας».