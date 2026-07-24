Παίκτης της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Ταϊρίς Μάρτιν, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των φόργουορντ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε, σε Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια, έχοντας μ.ο 6.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Μπαρτσελόνα και ο Αμερικανός παίκτης Ταϊρίς Μάρτιν συμφώνησαν σε μια συμβατική σχέση που θα τους δεσμεύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. Το κοινό του Παλάου θα μπορεί να απολαύσει, τουλάχιστον, μία σεζόν του 27χρονου, ύψους 1,98 μέτρων.

Έχει αγωνιστεί συνολικά σε 181 αγώνες στην G-League (59) και στο NBA (122), όπου έκανε το ντεμπούτο του με τους Atlanta Hawks. Στη συνέχεια, έπαιξε τους περισσότερους αγώνες του με τους Brooklyn Nets και, τέλος, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τους Philadelphia 76ers.

Γεννημένος στο Άλενταουν (Πενσυλβάνια) στις 7 Μαρτίου 1999, ο Αμερικανός θα φτάσει στη Βαρκελώνη για να φέρει ευελιξία στην ομάδα, με μια μεγάλη απειλή στα εξωτερικά σουτ και με καλή σωματική διάπλαση για να αμυνθεί και να προσφέρει ένταση στα ριμπάουντ. Ένας παίκτης με ταλέντο και ικανότητα να προσφέρει διαφορετικούς πόρους στο εξωτερικό παιχνίδι της Μπάρτσα και που θα καταλάβει τη θέση του extra-community παίκτη.

Οι αρχές της καριέρας του

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στο λύκειο της πόλης του, όπου είχε μέσο όρο 21,3 πόντους και 11,4 ριμπάουντ στην τελευταία του χρονιά, αναδεικνύοντας τον MVP της Ανατολικής Περιφέρειας της Πενσυλβάνια και κατακτώντας το πρωτάθλημα. Φοίτησε στη Στρατιωτική Ακαδημία Μασανάτεν στη Βιρτζίνια, πριν κάνει το κολεγιακό άλμα, το οποίο τον οδήγησε στα Πανεπιστήμια του Ρόουντ Άιλαντ (2018-20) και του Κονέκτικατ (2020-22).

Άλμα στο NBA από τα χέρια των Atlanta Hawks

Το καλοκαίρι του 2022, επιλέχθηκε 51ος στο ντραφτ του NBA από τους Golden State Warriors, οι οποίοι τον αντάλλαξαν με τους Atlanta Hawks. Στην πρώτη του σεζόν, έπαιξε σε 16 παιχνίδια, με μέσο όρο 4,1 λεπτά ανά παιχνίδι και 1,3 πόντους. Το υπόλοιπο της χρονιάς έπαιξε για την ομάδα που συνεργάζεται, τους College Park Skyhawks της G-League, με συνολικά 23 παιχνίδια και με μέσο όρο 18 πόντους, 9,1 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 34 λεπτά παιχνιδιού. Την επόμενη σεζόν έπαιξε ολόκληρη τη σεζόν με τους Iowa Wolves, την ομάδα που συνεργάζεται με τους Minnesota Timberwolves, με τους οποίους κατέγραψε μέσο όρο 17,8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 33 παιχνίδια.

Η καλύτερη σκηνή, χάρη στους Μπρούκλιν Νετς

Υπό τις οδηγίες του Καταλανού Jordi Fernández, ο Martin συμμετείχε σε 97 αγώνες με τους Brooklyn Nets. Τη σεζόν 2024/25 έπαιξε συνολικά 60 αγώνες, με μέσο όρο 8,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ποσοστό επιτυχίας 35,1% στα τρίποντα σε 21,9 λεπτά συμμετοχής. Επιπλέον, ολοκλήρωσε το καλύτερο παιχνίδι του στο NBA στις 27 Νοεμβρίου 2024, εναντίον των Phoenix Suns, με 30 πόντους και 8 ευστοχημένα τρίποντα από 10 προσπάθειες, το προσωπικό του ρεκόρ. Την περασμένη σεζόν έπαιξε 37 αγώνες, με μέσο όρο 3,7 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 18,8 λεπτά συμμετοχής, πριν απομακρυνθεί από τους New York κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.

Το τελευταίο βήμα πριν κάνουμε το άλμα προς την Γηραιά Ήπειρο

Η τελευταία στάση πριν φτάσει στη Βαρκελώνη τον οδήγησε να παίξει συνολικά 9 παιχνίδια με τους Philadelphia 76ers, έχοντας μέσο όρο 2,2 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 9 λεπτά παιχνιδιού. Στην G-League έπαιξε μόνο 3 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 31 πόντους, 9,7 ριμπάουντ, 6,3 ασίστ και 56,8% ευστοχία από τα 6,75 λεπτά με τους Delaware Blue Coats».