Οι Λέικερς είχαν ξεκαθαρίσει τη θέση τους απέναντι στον Μπρόνι Τζέιμς, πριν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του ΛεΜπρόν στους Σίξερς.

Το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού στο NBA, είναι η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Η μεγάλη αλλαγή του «βασιλιά» άνοιξε ερωτήματα και για το μέλλον του Μπρόνι στους Λέικερς. Δημοσίευμα από το «Lake Show Life», αναφέρει πως οι «λιμνάνθρωποι» είχαν ήδη ξεκαθαρίσει στον γιο του ΛεΜπρόν πως τον υπολογίζουν στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, πριν αποφασίσει ο ΛεΜπρόν την επόμενη ομάδα του.

Μάλιστα η ομάδα του Λος Άντζελες του πρόσφερε και εγγυημένο συμβόλαιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα μπορούσαν να τον ανταλλάξουν με κάποιον τρόπο στους Σίξερς, προκειμένου να είναι μαζί με τον πατέρα του, όμως δεν το έκαναν.

Ο Μπρόνι Τζέιμς παραμένει κανονικά στους Λέικερς και αναμένεται να εισπράξει 2.2 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 2.9 πόντους και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.