Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο με κάθε επισημότητα ο Μόουζες Ράιτ, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την πολυετή συμφωνία των δύο πλευρών.

Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόουζες Ράιτ.

Ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την πολυετή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ράιτ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, όπου είχε μ.ο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Η Ολίμπια Μιλάνο κατέληξε σε πολυετή συμφωνία με τον Μόουζες Ράιτ, έναν σέντερ ύψους 2,07 μέτρων, που γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1998 στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας και προερχόμενος από τη Ζαλγκίρις Κάουνας».

ΜΟΟΥΖΕΣ ΡΑΪΤ – «Είμαι ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους οπαδούς της Ολίμπια και να έρθω να παίξω στο Μιλάνο. Είναι μια πραγματικά καταπληκτική πόλη, με σπουδαία κουλτούρα, και είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω να εργάζομαι για την Ολίμπια. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό φέτος».

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ –

«Ο Ράιτ έπαιξε στο Λύκειο Ένλοου στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, όπου στην τελευταία του χρονιά είχε μέσο όρο 21,5 πόντους και 13,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Το 2017, μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Georgia Tech στην Ατλάντα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2019-20, είχε μέσο όρο 13,0 πόντους και 7,0 ριμπάουντ ανά αγώνα. Την σεζόν 2020-21, ανακηρύχθηκε Παίκτης της Χρονιάς στην Περιφέρεια Ατλάντικ Κόουστ, έχοντας μέσο όρο 17,4 πόντους, 8,0 ριμπάουντ και 1,6 μπλοκ ανά αγώνα. Την σεζόν 2021-22, έπαιξε για τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τελικά για τους Ντάλας Μάβερικς. Την ίδια σεζόν, έπαιξε στην G-League για τους Agua Caliente Clippers και τους Texas Legends. Ονομάστηκε στην Πρώτη Ομάδα του All-G-League. Την σεζόν 2022-23, έπαιξε στην Κίνα για τους Zheijang Golden Bulls. Την περίοδο 2023-24, ξεκίνησε τη σεζόν στην Τουρκία με την Merkezefendi πριν μετακομίσει στον Ολυμπιακό Πειραιώς, όπου παρέμεινε μέχρι τη σεζόν 2024-25. Κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2025. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, αγωνίστηκε για τη Ζαλγκίρις Κάουνας, κατακτώντας το πρωτάθλημα Λιθουανίας και το Κύπελλο Ελλάδος. Στην EuroLeague, είχε μέσο όρο 13,2 πόντους και 6,5 ριμπάουντ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 60,1% στα δίποντα».