Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των φόργουορντ για τη σεζόν 2026-27.

Σπουδαία ενίσχυση για τη Μύκονο, καθώς έκανε δικό της τον Ρόνι Χάρελ! Ο 30χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει τη νησιώτικη ομάδα στις θέσεις των φόρογουρντ τη σεζόν 2026-27.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη, έχοντας μ.ο 7.9 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα σε 22 αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

«Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρόνι Χάρελ για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ρόνι Χάρελ (Ronnie Harrell) γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1996, έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ.

Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Άρη, καταγράφοντας 7,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 22 συμμετοχές στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, με 42,4% στα σουτ εντός πεδιάς και 26,6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος είχε 8,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε τρεις αγώνες.

Ο Χάρελ ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο Κρέιτον το 2015, ενώ το 2018, στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, μεταγράφηκε στους Ντένβερ Πάιονιρς. Εκεί ολοκλήρωσε τη σεζόν με 12,9 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 36,8% από τη γραμμή του τριπόντου.

Τη σεζόν 2019/20 έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, αγωνιζόμενος αρχικά στη ρουμανική Στεάουα Βουκουρεστίου και στη συνέχεια στην Έτελμπρουκ του Λουξεμβούργου. Το καλοκαίρι του 2020 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Πάλμα, στη LEB Oro, ενώ την περίοδο 2021-23 αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τις Γκιλμπόα Γκαλίλ και Νες Ζιόνα.

Τη σεζόν 2023/24 συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με τη φανέλα του Άρη, αποτελώντας σημαντικό μέλος της ομάδας στις υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL και το EuroCup. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 8,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 2,1 κλεψίματα ανά αγώνα, ενώ στο EuroCup μέτρησε 8,2 πόντους, 5,1 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 2,3 κλεψίματα.

Τη σεζόν 2024/25 ξεκίνησε στη ρωσική Σαμάρα, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, όπου σε 11 αγώνες κανονικής περιόδου είχε 7,1 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Πλέον, ο Ρόνι Χάρελ εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, ενόψει των υποχρεώσεών της στις εγχώριες διοργανώσεις και στο FIBA Europe Cup της σεζόν 2026/27».