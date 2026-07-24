Στον Βίκο Ιωαννίνων θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ανδρέας Πατρίκης, όπως ανακοίνωσε η ηπειρωτική ομάδα.

Ο Βίκος Ιωαννίνων συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του Ανδρέα Πατρίκη.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία, προκειμένου ο 20χρονος να βοηθήσει την ομάδα στις θέσεις των φόργουορντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βίκου Ιωαννίνων:

«Η οικογένεια των Vikos Φalcons μεγαλώνει και υποδέχεται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον διεθνή Foreard/Center Ανδρέα Πατρίκη! Ο 19χρονος, ύψους 2.00μ και γεννημένος στις 13 Νοεμβρίου 2006 εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενισχύοντας σημαντικά τα “Γεράκια” στο ζωγραφιστό.

Ξεκινώντας τα πρώτα του μπασκετικά βήματα από τις υποδομές της ΔΕΚΑ, ο Ανδρέας Πατρίκης ξεχώρισε από νωρίς για το ταλέντο του και στη συνέχεια μεταπήδησε στον Πανιώνιο, καταγράφοντας πολύτιμες παραστάσεις τόσο στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου στο EuroCup. Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος των εθνικών μας συγκροτημάτων σε όλες τις αναπτυξιακές κατηγορίες.

Στο πρόσφατο FIBA U20 EuroBasket 2026, όπου η Εθνική Νέων Ανδρών κατέλαβε την 5η θέση στην Ευρώπη, ο Πατρίκης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Σε 24.4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σημείωνε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, μάζευε 5.6 ριμπάουντ και μοίραζε 1.8 ασίστ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς (53.8% στα δίποντα και 36.4% στα τρίποντα) και 69.2% στις ελεύθερες βολές, συγκεντρώνοντας 13.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ανδρέα, καλώς όρισες στα Ιωάννινα και την οικογένεια των Falcons! Σου ευχόμαστε μια γεμάτη υγεία και διακρίσεις σεζόν!»