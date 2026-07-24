Ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα αγωνίζεται στους Σίξερς για τα επόμενα δυο χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη μεγάλη απόφαση πήρε ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος θα αγωνίζεται στους Σίξερς για τα επόμενα δυο χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο «Βασιλιάς» έπειτα από αρκετές ημέρες σκέψης και περισυλλογής, αλλά και φημών που τον ήθελαν να γίνεται συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ τελικά επέλεξε τη Φιλαδέλφεια για να γράψει τις τελευταίες σελίδες της πλούσιας καριέρας του στο ΝΒΑ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σαμς Σαράνια του ESPN που αποκάλυψε την απόφαση του «Βασιλιά» να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Σίξερς.

Ο 41χρονος που υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών θα έχει την οψιόν ανανέωσης για το δεύτερο έτος του συμβολαίου του με τους Σίξερς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια μετά την απόκτηση των Τζέιλεν Μπράουν αντί του Πολ Τζορτζ απέκτησε και τον Λεμπρόν Τζέιμς, με το συγκεκριμένο δίδυμο να πλαισιώνει τους Εμπίιντ και Μάξει σε ένα ρόστερ έτοιμο για το πρωτάθλημα.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς αγωνίστηκε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς από το 2003 έως το 2010, στη συνέχεια για τέσσερα χρόνια (2010-2014) φόρεσε τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και από το 2018 βρέθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε 23 σεζόν στο NBA μετράει 26.8 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά 37.6 λεπτά σε 1622 αγώνες στην κανονική περίοδο, ενώ σε 302 παιχνίδια playoffs έχει 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά 41.2 λεπτά.