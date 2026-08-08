Ο Κέβιν Λοβ θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της ίδιας ομάδας με τον ΛεΜπρον Τζέιμς, με τους εκπροσώπους του να έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τους Σίξερς.

Μια πιθανή επανένωση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τον Κέβιν Λοβ, ο οποίος εξετάζει την προοπτική να μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς.

Οι εκπρόσωποι του έμπειρου φόργουορντ έχουν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη διοίκηση της ομάδας, σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του ESPN, με τον Λοβ να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον άλλοτε συμπαίκτη του.

Οι δυο τους έχουν ήδη γράψει μια σημαντική σελίδα στην ιστορία των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Το 2016 αποτέλεσαν μέλη της ομάδας που έκανε την ανατροπή στους Τελικούς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του οργανισμού.

Πλέον, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο Λοβ θα ήθελε να βρεθεί ξανά στο πλευρό του ΛεΜπρόν, αυτή τη φορά με στόχο μια νέα πρόκληση στην Ανατολή. Η υπόθεση, πάντως, δεν είναι απλή. Οι Σίξερς έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ τους, με τις προσθήκες των ΛεΜπρον Τζέιμς, Τζέιλεν Μπράουν και Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη θέση στο ρόστερ για τον Λοβ.