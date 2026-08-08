Ο Μπάιρον Σκοτ παραδέχθηκε πως ένα ακόμη πρωτάθλημα του ΛεΜπρον Τζέιμς, αυτή τη φορά με τέταρτη ομάδα, θα τον φέρει πιο κοντά στον Μάικλ Τζόρνταν στη συζήτηση για τον GOAT.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA και στα 42 του χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαχρονικής συζήτησης για τον κορυφαίο όλων των εποχών. Ωστόσο, ο Μπάιρον Σκοτ εξέφρασε την άποψή του.

Ο άλλοτε παίκτης των Λέικερς και πρώην προπονητής του NBA, αλλά και παίκτης του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1997-98 παραδέχθηκε πως ένα ενδεχόμενο πέμπτο πρωτάθλημα του ΛεΜπρον, αυτή τη φορά με τέταρτη διαφορετική ομάδα, δεν τον έφερνε κοντά στη συζήτηση με τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά δεν θα ήταν δυνατό να τον εκθρονίσει. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά μια τέτοια επιτυχία θα ενίσχυε σημαντικά το επιχείρημα υπέρ του ΛεΜπρον, όμως για εκείνον υπάρχει ένα στοιχείο που εξακολουθεί να γέρνει την πλάστιγγα προς την πλευρά του Τζόρνταν.

«Αν ο ΛεΜπρον κατακτήσει το πρωτάθλημα και με τους Σίξερς, θα δώσει σε ακόμη περισσότερους λόγους να τον θεωρούν GOAT. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση θα παραμείνει υποκειμενική», ανέφερε ο Σκοτ στο podcast του. «Αυτό θα τον φέρει πιο κοντά στον Τζόρνταν, αλλά η διαφορά για μένα είναι πως ο Μάικλ κέρδισε έξι πρωταθλήματα σε έξι παρουσίες στους Τελικούς. Πήγε έξι φορές στους Τελικούς και δεν έχασε ποτέ».

Η αναφορά του αφορά το απόλυτο 6/6 του Τζόρνταν στους Τελικούς του NBA, σε αντίθεση με τον ΛεΜπρον, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα 4 κατακτήσεις σε 10 συμμετοχές στη σειρά των Τελικών.