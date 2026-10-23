Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρ
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική. Υποδέχθηκε στη Sunel Arena την τουρκική ομάδα για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, πήρε διψήφιες διαφορές, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη (61-64).
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλητές Ευρώπης έπεσαν στο 5-2 ρεκόρ ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους συγκατοίκησε με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
21/10:
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81
22/10:
- Εφές - Μπεσίκτας 89-80
- Μπάγερν - Ντουμπάι BC 91-107
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 81-89
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 85-82
23/10:
Η Βαθμολογία της Euroleague
- Παναθηναϊκός 6-1
- Φενέρμπαχτσε 6-1
- Ολυμπιακός 5-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2
- Ντουμπάι 5-2
- Βαλένθια 4-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-3
- Ερυθρός Αστέρας 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Παρτίζαν 4-3
- Ζάλγκιρις 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπεσίκτας 3-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
- Μπάγερν Μονάχου 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Παρί 1-5
- Αρμάνι Μιλάνο 1-6
- Μπασκόνια 1-6
Η επόμενη αγωνιστική (8η):
27/10:
- Ντουμπάι BC - Παρί (18:00)
- Μπάγερν - Μπαρτσελόνα (21:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)
- Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο (21:15)
- Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε (21:30)
- Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
28/10:
- Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (19:30)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές (20:00)
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
- Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις (21:30)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.