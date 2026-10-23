Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρ

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική. Υποδέχθηκε στη Sunel Arena την τουρκική ομάδα για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, πήρε διψήφιες διαφορές, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη (61-64).

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πρωταθλητές Ευρώπης έπεσαν στο 5-2 ρεκόρ ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους συγκατοίκησε με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

21/10:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 90-81

22/10:

Εφές - Μπεσίκτας 89-80

Μπάγερν - Ντουμπάι BC 91-107

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 81-89

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 85-82

23/10:

Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν 105-85

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64

Παρί - Βαλένθια Σε εξέλιξη

Η Βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 6-1 Φενέρμπαχτσε 6-1 Ολυμπιακός 5-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 5-2 Ντουμπάι 5-2 Βαλένθια 4-2 Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 Ερυθρός Αστέρας 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Παρτίζαν 4-3 Ζάλγκιρις 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Μπεσίκτας 3-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5 Μπάγερν Μονάχου 2-5 Βιλερμπάν 2-5 Παρί 1-5 Αρμάνι Μιλάνο 1-6 Μπασκόνια 1-6

Η επόμενη αγωνιστική (8η):

27/10:

Ντουμπάι BC - Παρί (18:00)

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα (21:00)

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00)

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο (21:15)

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

28/10: