Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 90-81: Ανατροπή στο τρίτο 10λεπτο με ΛεΝτέι-Μίτσιτς
Από το -13 επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στον αγώνα με τη Βίρτους και επικράτησε (90-81) για την 7η αγωνιστική της Euroleague στην ARENA 8888 στη Σόφια! Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 38-51 (στο 21.20'') μετά από καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ, αλλά μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Βασίλιε Μίτσιτς να αποτελούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές.
Ο πρώτος είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την Βίρτους ο Αλιού Ντιαρά είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους και 2 ριμπάουντ.
Η Χάποελ μετράει 4 νίκες και 2 ήττες στα πρώτα έξι ματς της Euroleague, ενώ το ίδιο ρεκόρ (4-2) έχει και η Ιταλική ομάδα.
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους ρίχε ένα ισχνό προβάδισμα (23-25 στο 10') εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα της στην εκτέλεση και την πίεση στην άμυνα με τους Ντέρικ Άλστον και Αλιού Ντιαρά.
Με το επιμέρους 13-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα μαξιλάρι 12 πόντων (36-48 στο 20'). Μάλιστα, βρέθηκαν και στο +13 (38-51 στο 21.20'') με καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ. Ωστόσο, η πιεστική άμυνα της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη και η ποιότητα των Ζακ ΛεΝτέι και Βασίλιε Μίτσιτς με την βοήθεια του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να βγάλουν αντίδραση και με το επιμέρους 28-14 στην τρίτη περίοδο βρέθηκαν μπροστά με +2 (64-62 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο η Χάποελ με καλάθι του Νταν Οτούρου βρέθηκε μπροστά και με +13 (79-66 στο 35.20'') «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη για τους Ισραηλινούς.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στο τρίτο 10λεπτο με το επιμέρους σκορ 28-14 έκανε την μεγάλη ανατροπή και προσπέρασε (64-62 στο 30'). Ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά.
MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Βασίλιε Μίτσιτς (16π.), Τάι Οντιάσε (13π., 6 ριμπ.), Ελάιτζα Μπράιαντ (12π., 5ριμπ., 3 ασίστ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αλιού Ντιαρά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέσλερ Έντουαρντς που έμεινε στους 3 πόντους και τα 6 ριμκπάουντ σε 24:18 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 21 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει στην αναμέτρηση με την Χάποελ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 36-48, 64-62, 90-81.
|Hapoel IBI Tel Aviv
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|Fouls
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|Head coach: Dimitris Itoudis
|0
|J. Toppin
|18:40
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|2
|1
|5
|1
|E. German
|07:51
|6
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|2
|A. Blakeney
|07:01
|0
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-3
|3
|E. Bryant *
|24:22
|12
|3/10
|30.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|3
|1
|2
|1
|0
|3
|5
|13
|7
|A. Coffey
|23:08
|9
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|5/6
|83.3%
|1
|4
|5
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|4
|12
|12
|I. Wainright
|09:45
|2
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|13
|T. Satoransky *
|20:56
|2
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|2
|1
|3
|0
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|2
|0
|2
|16
|Z. Leday *
|29:33
|22
|4/7
|57.1%
|2/5
|40.0%
|8/9
|88.9%
|4
|6
|10
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|33
|21
|T. Odiase
|27:10
|13
|6/10
|60.0%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|4
|15
|22
|V. Micic *
|18:44
|16
|2/5
|40.0%
|3/7
|42.9%
|3/3
|100.0%
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|2
|3
|3
|12
|25
|D. Oturu *
|09:22
|8
|4/5
|80.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|4
|1
|7
|51
|B. Caboclo
|03:28
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|TOTAL
|200:00
|90
|23/46
|50.0%
|9/25
|36.0%
|17/21
|81.0%
|14
|28
|42
|16
|8
|9
|6
|5
|24
|24
|105
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Alex Mumbru
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Bello
|11:27
|0
|0/4
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|T. Frazier
|21:19
|8
|3/10
|30.0%
|1/1
|100.0%
|2/9
|22.2%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|M. Carr *
|19:58
|10
|5/13
|38.5%
|5/10
|50.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|3
|3
|4
|0
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|1
|3
|K. Kokila
|12:14
|0
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|6
|7
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|8
|W. Moore *
|19:31
|11
|3/7
|42.9%
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|4/5
|80.0%
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|0
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|5
|9
|K. Edwards *
|24:18
|3
|1/5
|20.0%
|0/1
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|6
|6
|1
|2
|1
|1
|1
|5
|11
|T. Baldasso
|11:56
|10
|4/7
|57.1%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|1
|0
|7
|21
|D. Alston Jr. *
|22:10
|12
|4/11
|36.4%
|2/6
|33.3%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|2
|0
|0
|1
|23
|D. Hackett
|13:49
|5
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|8
|31
|A. Diarra
|18:57
|12
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|6/10
|60.0%
|5
|2
|7
|0
|2
|0
|1
|4
|23
|34
|B. Klintman
|16:02
|9
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|6/6
|100.0%
|3
|1
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|14
|35
|M. Diouf *
|08:19
|1
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Team / Coaches
|5
|1
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|81
|25/70
|35.7%
|16/37
|43.2%
|9/33
|27.3%
|22/30
|73.3%
|21
|25
|46
|9
|22
|12
|4
|5
|77
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