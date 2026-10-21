Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 90-81: Ανατροπή στο τρίτο 10λεπτο με ΛεΝτέι-Μίτσιτς

Γιάννης Πάλλας
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 90-81: Ανατροπή στο τρίτο 10λεπτο με ΛεΝτέι-Μίτσιτς
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Με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Βασίλιε Μίτσιτς να πρωταγωνιστούν η Χάποελ Τελ Αβίβ γύρισε το ματς με την Βίρτους και επικράτησε (90-81) στην ARENA 8888 στη Σόφια, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Από το -13 επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στον αγώνα με τη Βίρτους και επικράτησε (90-81) για την 7η αγωνιστική της Euroleague στην ARENA 8888 στη Σόφια! Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 38-51 (στο 21.20'') μετά από καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ, αλλά μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Βασίλιε Μίτσιτς να αποτελούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Ο πρώτος είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την Βίρτους ο Αλιού Ντιαρά είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Η Χάποελ μετράει 4 νίκες και 2 ήττες στα πρώτα έξι ματς της Euroleague, ενώ το ίδιο ρεκόρ (4-2) έχει και η Ιταλική ομάδα.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους ρίχε ένα ισχνό προβάδισμα (23-25 στο 10') εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα της στην εκτέλεση και την πίεση στην άμυνα με τους Ντέρικ Άλστον και Αλιού Ντιαρά.

 

Με το επιμέρους 13-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα μαξιλάρι 12 πόντων (36-48 στο 20'). Μάλιστα, βρέθηκαν και στο +13 (38-51 στο 21.20'') με καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ. Ωστόσο, η πιεστική άμυνα της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη και η ποιότητα των Ζακ ΛεΝτέι και Βασίλιε Μίτσιτς με την βοήθεια του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να βγάλουν αντίδραση και με το επιμέρους 28-14 στην τρίτη περίοδο βρέθηκαν μπροστά με +2 (64-62 στο 30').

Στην τελευταία περίοδο η Χάποελ με καλάθι του Νταν Οτούρου βρέθηκε μπροστά και με +13 (79-66 στο 35.20'') «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη για τους Ισραηλινούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στο τρίτο 10λεπτο με το επιμέρους σκορ 28-14 έκανε την μεγάλη ανατροπή και προσπέρασε (64-62 στο 30'). Ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά.

MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Βασίλιε Μίτσιτς (16π.), Τάι Οντιάσε (13π., 6 ριμπ.), Ελάιτζα Μπράιαντ (12π., 5ριμπ., 3 ασίστ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αλιού Ντιαρά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέσλερ Έντουαρντς που έμεινε στους 3 πόντους και τα 6 ριμκπάουντ σε 24:18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 21 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει στην αναμέτρηση με την Χάποελ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 36-48, 64-62, 90-81.

Hapoel IBI Tel Aviv2PT FG3PT FGFTREBBLKFouls
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFACDPIR+/-
Head coach: Dimitris Itoudis
0J. Toppin18:4000/10.0%0/00.0%0/00.0%01112030215
1E. German07:5160/10.0%2/366.7%0/00.0%00011000006
2A. Blakeney07:0100/10.0%0/20.0%0/00.0%0111010010-3
3E. Bryant *24:22123/1030.0%2/450.0%0/00.0%325312103513
7A. Coffey23:0892/366.7%0/20.0%5/683.3%145121004412
12I. Wainright09:4521/1100.0%0/00.0%0/00.0%11200000103
13T. Satoransky *20:5621/250.0%0/10.0%0/00.0%04421300202
16Z. Leday *29:33224/757.1%2/540.0%8/988.9%4610400011633
21T. Odiase27:10136/1060.0%0/00.0%1/333.3%336010122415
22V. Micic *18:44162/540.0%3/742.9%3/3100.0%112300023312
25D. Oturu *09:2284/580.0%0/00.0%0/00.0%03300110417
51B. Caboclo03:2800/00.0%0/10.0%0/00.0%0000000010-2
TOTAL200:009023/4650.0%9/2536.0%17/2181.0%1428421689652424105
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Alex MumbruMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0R. Bello11:2700/40.0%0/20.0%0/20.0%0/00.0%213311000
1T. Frazier21:1983/1030.0%1/1100.0%2/922.2%0/00.0%000120002
2M. Carr *19:58105/1338.5%5/1050.0%0/30.0%0/00.0%123334001
3K. Kokila12:1400/20.0%0/20.0%0/00.0%0/00.0%167011004
8W. Moore *19:31113/742.9%2/450.0%1/333.3%4/580.0%022023005
9K. Edwards *24:1831/520.0%0/10.0%1/425.0%0/00.0%066121115
11T. Baldasso11:56104/757.1%2/366.7%2/450.0%0/00.0%101030107
21D. Alston Jr. *22:10124/1136.4%2/633.3%2/540.0%2/2100.0%022032001
23D. Hackett13:4951/250.0%1/250.0%0/00.0%3/3100.0%101010108
31A. Diarra18:57123/475.0%3/475.0%0/00.0%6/1060.0%5270201423
34B. Klintman16:0291/333.3%0/00.0%1/333.3%6/6100.0%3141100014
35M. Diouf *08:1910/20.0%0/20.0%0/00.0%1/425.0%224010001
Team / Coaches516000006
TOTAL200:008125/7035.7%16/3743.2%9/3327.3%22/3073.3%212546922124577
@Photo credits: eurokinissi
     

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