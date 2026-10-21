Με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Βασίλιε Μίτσιτς να πρωταγωνιστούν η Χάποελ Τελ Αβίβ γύρισε το ματς με την Βίρτους και επικράτησε (90-81) στην ARENA 8888 στη Σόφια, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Από το -13 επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στον αγώνα με τη Βίρτους και επικράτησε (90-81) για την 7η αγωνιστική της Euroleague στην ARENA 8888 στη Σόφια! Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 38-51 (στο 21.20'') μετά από καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ, αλλά μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με τον Ζακ ΛεΝτέι και τον Βασίλιε Μίτσιτς να αποτελούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Ο πρώτος είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την Βίρτους ο Αλιού Ντιαρά είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 12 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Η Χάποελ μετράει 4 νίκες και 2 ήττες στα πρώτα έξι ματς της Euroleague, ενώ το ίδιο ρεκόρ (4-2) έχει και η Ιταλική ομάδα.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους ρίχε ένα ισχνό προβάδισμα (23-25 στο 10') εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα της στην εκτέλεση και την πίεση στην άμυνα με τους Ντέρικ Άλστον και Αλιού Ντιαρά.

Με το επιμέρους 13-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας ένα μαξιλάρι 12 πόντων (36-48 στο 20'). Μάλιστα, βρέθηκαν και στο +13 (38-51 στο 21.20'') με καλάθι του Τρεντ Φρέζιερ. Ωστόσο, η πιεστική άμυνα της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη και η ποιότητα των Ζακ ΛεΝτέι και Βασίλιε Μίτσιτς με την βοήθεια του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να βγάλουν αντίδραση και με το επιμέρους 28-14 στην τρίτη περίοδο βρέθηκαν μπροστά με +2 (64-62 στο 30').

Στην τελευταία περίοδο η Χάποελ με καλάθι του Νταν Οτούρου βρέθηκε μπροστά και με +13 (79-66 στο 35.20'') «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη για τους Ισραηλινούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στο τρίτο 10λεπτο με το επιμέρους σκορ 28-14 έκανε την μεγάλη ανατροπή και προσπέρασε (64-62 στο 30'). Ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά.

MVP O… Ζακ ΛεΝτέι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29:33 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Βασίλιε Μίτσιτς (16π.), Τάι Οντιάσε (13π., 6 ριμπ.), Ελάιτζα Μπράιαντ (12π., 5ριμπ., 3 ασίστ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αλιού Ντιαρά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέσλερ Έντουαρντς που έμεινε στους 3 πόντους και τα 6 ριμκπάουντ σε 24:18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 21 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει στην αναμέτρηση με την Χάποελ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 36-48, 64-62, 90-81.

Hapoel IBI Tel Aviv 2PT FG 3PT FG FT REB BLK Fouls # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- Head coach: Dimitris Itoudis 0 J. Toppin 18:40 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 2 0 3 0 2 1 5 1 E. German 07:51 6 0/1 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 2 A. Blakeney 07:01 0 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 -3 3 E. Bryant * 24:22 12 3/10 30.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3 2 5 3 1 2 1 0 3 5 13 7 A. Coffey 23:08 9 2/3 66.7% 0/2 0.0% 5/6 83.3% 1 4 5 1 2 1 0 0 4 4 12 12 I. Wainright 09:45 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 13 T. Satoransky * 20:56 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 2 1 3 0 0 2 0 2 16 Z. Leday * 29:33 22 4/7 57.1% 2/5 40.0% 8/9 88.9% 4 6 10 4 0 0 0 1 1 6 33 21 T. Odiase 27:10 13 6/10 60.0% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 3 3 6 0 1 0 1 2 2 4 15 22 V. Micic * 18:44 16 2/5 40.0% 3/7 42.9% 3/3 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 2 3 3 12 25 D. Oturu * 09:22 8 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 4 1 7 51 B. Caboclo 03:28 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 TOTAL 200:00 90 23/46 50.0% 9/25 36.0% 17/21 81.0% 14 28 42 16 8 9 6 5 24 24 105