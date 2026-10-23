Η Ζάλγκιρις ήταν το «αφεντικό» στο Κάουνας και επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν με 105-85 έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Την 3η νίκη της ύστερα από επτά παιχνίδια στην Euroleague σημείωσε η Ζάλγκιρις Κάουνας (3-4) καθώς δεν είχε πρόβλημα να «φορτώσει» με 105 πόντους το καλάθι της Βιλερμπάν (2-5) και να επιβληθεί με... 20 πόντους διαφορά.

Το τελικό σκορ αποτυπώνει και την απόλυτη κυριαρχία των Λιθουανών σε αυτό το ματς, οι οποίοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και μεγάλο πλουραλισμό (γενικά) στην επίθεσή τους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν στο σκοράρισμα οι Βαλαντσιούνας (15π., 8ριμπ.), Τουμπέλις (14π., 4ριμπ.), Λι (12π., 7ασ.) και Μπράουν (11π.)

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Λένε ότι η καλή μέρα από το... πρωί φαίνεται και επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τη Βιλερμπάν στην κατάμεστη «Zalgirio Arena». Με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο το οποίο και... αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες (15-13 η Ζάλγκιρις) οι γηπεδούχοι άρχισαν να χαϊδεύουν το πόδι στο γκάζι και να... ξεμακραίνουν στο σκορ. Με τη λήξη του δεκαλέπτου είχαν φτάσει την διαφορά σε διψήφιες παρυφές (29-20) ενώ προηγήθηκε για πρώτη φορά με +10 πόντους (37-27) στο 14'. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η συνέχεια του υπόλοιπου αγώνα έμελλε να ήταν και διαδικαστική καθώς η Ζάλγκιρις κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ (45-32 στο 18') φτάνοντας και στο +16 (50-36) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Το νερό είχε μπει για τα καλά στο αυλάκι για τους Λιθουανούς οι οποίοι το μόνο που έκαναν στη συνέχεια ήταν να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ. Η Βιλερμπάν έμοιαζε (και ήταν) ανήμπορη να αντιδράσει με την διαφορά να ξεπερνάει και τους 20 πόντους (70-49 στο 26'), δείγμα και των όσων συνέβαιναν στο παρκέ. Η Ζάλγκιρις είχε βρει σκορ απο όλους σχεδόν τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο Τόμας Μασιούλις (σ.σ. μόνο ο Μπλάζεβιτς ήταν άποντος) και μάλιστα είχε και πέντε «διψήφιους» σ' ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι για την λιθουανική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 50-34, 81-59,