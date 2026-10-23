Επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε η Βαλένθια κυριαρχώντας (104-93) πλήρως της Παρί στην Adidas Arena του Παρισιού για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να αισθάνεται σαν στο... σπίτι του η Βαλένθια έκανε επίδειξη δύναμης (104-93) στην Adidas Arena κόντρα στην Παρί, για την 7η αγωνιστική της Euroleague! Ο βραχύσωμος Αμερικανός ήταν φανταστικός στην επιστροφή του εκεί όπου έγραψε ιστορία με τους Γάλλους και με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ έκανε τη διαφορά. Εξαιρετικός ήταν ακόμη ο Άρμονι Μπρουκς που τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την Παρί ο Τζάρεντ Ρόντεν είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η Βαλένθια πλέον μετράει 5 νίκες και 2 ήττες, ενώ το ρεκόρ της Παρί στην Euroleague είναι 1 νίκη και 6 ήττες σε μια δύσκολη όπως φαίνεται σεζόν για τους Γάλλους.

Παρί-Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Βαλένθια από τα πρώτα λεπτά με τον Τι Τζέι Σορτς να δίνει τον ρυθμό και να δημιουργεί σκοράροντας όποτε έκρινε σκόπιμο είχε τον έλεγχο (26-32 στο 10') και η Παρί με τον Τζάρεντ Ρόντεν ακολουθούσε (54-57 στο 20') στο πρώτο 20λεπτο.

Η ισπανική ομάδα με την συνδρομή του Άρμονι Μπρουκς που αποτελούσε τον δεύτερο επιθετικό πόλο της ομάδας του Τσάβι Άλμπερτ με το επιμέρους 16-26 στο τρίτο 10λεπτο μπόρεσε να ξεφύγει (70-83 στο 30'), καθώς η Παρί δεν είχε επιλογές. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην ισπανική ομάδα να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας από τον αντίπαλο και να φτάσει στη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε σε μεγάλα κέφια τον Τι Τζέι Σορτς και τον Άρμονι Μπρουκς, ενώ οι 24 ασίστ για μόλις 9 λάθη σε τόσο υψηλό τέμπο ήταν η εξήγηση για την εμφατική νίκη της ισπανικής ομάδας κόντρα στην Παρί.

MVP O… Τι Τζέι Σορτς τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (5/5 βολές, 7/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 24:14 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Άρμονι Μπρουκς (22 πόντους, 7 ριμπ., 3 ασίστ) και Νιλ Σακό (10π., 7 ριμπ., 1 κλεψ.).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάρεντ Ρόντεν είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:20 λεπτά συμμετοχής.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νίκολα Μίροτιτς που τελείωσε τον αγώνα με 4 πόντους και 0/4 σουτ σε 13:18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ και τα συνολικά 40 της Βαλένθια έναντι των 33 της Παρί αποτελούν τον βασικό λόγο της κυριαρχίας της ισπανικής ομάδας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-32, 54-57, 70-83, 93-104.

Paris Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Maxime Lefevre MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 3 T. Tarpey * 13:41 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 -3 4 L. Cavaliere 06:34 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 7 S. Herrera * 25:01 11 1/2 50.0% 3/8 37.5% 0/0 0.0% 0 4 4 3 1 0 0 0 5 2 10 8 J. Rhoden 24:20 20 9/14 64.3% 0/5 0.0% 2/2 100.0% 1 3 4 4 1 1 0 1 2 3 18 9 T. Etienne * 13:17 9 1/2 50.0% 2/5 40.0% 1/1 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4 5 11 J. Ayayi 19:50 6 3/5 60.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 5 1 1 0 0 2 2 9 13 A. Dokossi 20:59 12 6/8 75.0% 0/0 0.0% 0/5 0.0% 1 6 7 2 2 2 0 0 3 3 14 15 M. Faye * 19:01 7 3/3 100.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 2 3 5 1 0 0 2 0 1 1 14 20 J. Morgan 18:57 12 0/0 0.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 14 24 A. Johnson 16:09 9 4/6 66.7% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 13 34 D. Hommes * 22:11 5 0/0 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 1 7 45 M. Pereira 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 0 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 93 28/42 66.7% 10/30 33.3% 7/13 53.8% 10 23 33 21 8 10 2 1 23 20 103