Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και παρά την υπερπροσπάθεια, γνώρισε την ήττα με 64-61.

Η μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού και η... κατάθεση ψυχής, δεν μπόρεσαν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισαν την ήττα με 64-61 στο φινάλε.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Ο Σανλί είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Μιλουτίνοφ να απαντάει με μία βολή για το 1-2 στο 08:57. Ο Σιλντς είχε σκοράρει από τα 6.75μ. (1-5), όμως με ασύλληπτο σερί 17-0 από το 08:04 (Βεζένκοβ) μέχρι το 02:14 (Τζόσεφ), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάρει το προβάδισμα με 18-5. Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός, είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 20-8.

Ο Μπάλντγουϊν είχε σκοράρει πέντε πόντους στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόσεφ να απαντάει με ένα τρίποντο και μία βολή για το 24-13 στο 04:07. Με έξι πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 30-14 στο 02:37, με τη Φενέρ να μειώνει σε 32-22 στα 00:55 με επιμέρους σκορ 8-2. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 34-24.

Ο Μιλουτίνοφ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Φενέρ να απαντάει με ένα σερί 10-0 από το 08:50 (Χόρτον-Τάκερ) μέχρι το 06:47 (Σανλί) για το 36-34. Ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 8-0 από το 05:45 (Γουόρντ) μέχρι το 03:42 (Μιλουτίνοφ), είχε κάνει το 44-34. Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και δίποντο του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 49-42 στα 00:27, με τον Λάρκιν να μειώνει με τρίποντο σε 49-45, το οποίο ήταν τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Σιλντς είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο για το 52-47 στο 08:36. Ο Μπίνγκχαμ είχε μειώσει με δίποντο (55-51), με τους Τζόουνς και Βεζένκοβ να σκοράρουν για το 59-51 στο 06:26. Με επιμέρους σκορ 9-2, η Φενέρ είχε μειώσει στον πόντο (61-60) στο 01:11, ενώ στα 00:38 είχε περάσει μπροστά στο σκορ (62-61). Οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 64-61.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εδειξε αντοχές και καθαρό μυαλό στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.

Εδειξε αντοχές και καθαρό μυαλό στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. MVP O… Σαβόν Σιλντς, ο οποίος είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28 λεπτά.

Σαβόν Σιλντς, ο οποίος είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.

Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 34 λεπτά.

Πολύ καλός ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 34 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 1 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.

Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 1 ριμπάουντ σε 8 λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Και οι δύο ομάδες είχαν 17 ασίστ, με τον Ολυμπιακό να έχει πέντε λάθη περισσότερα.

Olympiacos Piraeus

Coach: Georgios Bartzokas | * Starting five

Olympiacos Piraeus 2PT FG 3PT FG FT REB Other Stats Blocks Offensive Fouls Final Stats # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR +/- 0 C. Miller-Mcintyre 31:19 12 3/10 30.0% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 1 4 5 6 0 2 0 1 3 1 7 3 T. Ward * 23:59 11 2/3 66.7% 2/4 50.0% 1/3 33.3% 0 4 4 1 1 0 2 0 4 3 13 4 G. Bourneles 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov * 33:53 17 3/6 50.0% 2/7 28.6% 5/6 83.3% 3 7 10 2 0 1 0 0 2 4 21 16 K. Papanikolaou * 27:46 2 1/1 100.0% 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 21 O. Netzipoglou 11:17 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 24 M. Ndiaye 08:23 0 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1 -6 33 N. Milutinov * 20:31 6 1/5 20.0% 0/0 0.0% 4/6 66.7% 5 8 13 1 0 2 0 0 0 6 18 34 C. Joseph 25:39 7 1/4 25.0% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0 2 2 2 0 3 0 0 2 3 4 42 B. Dunston 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 06:25 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7 88 T. Jones 10:48 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 -1 Team 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 61 14/35 40.0% 7/25 28.0% 12/20 60.0% 15 30 45 17 3 13 2 1 20 20 67

Fenerbahce Tarfin Istanbul

Coach: Saras Jasikevicius | * Starting five