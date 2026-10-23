Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Πληγώθηκε στο φινάλε

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και παρά την υπερπροσπάθεια, γνώρισε την ήττα με 64-61.

Η μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού και η... κατάθεση ψυχής, δεν μπόρεσαν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Φενέρμπαχτσε για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισαν την ήττα με 64-61 στο φινάλε.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Ο Σανλί είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Μιλουτίνοφ να απαντάει με μία βολή για το 1-2 στο 08:57. Ο Σιλντς είχε σκοράρει από τα 6.75μ. (1-5), όμως με ασύλληπτο σερί 17-0 από το 08:04 (Βεζένκοβ) μέχρι το 02:14 (Τζόσεφ), οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάρει το προβάδισμα με 18-5. Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός, είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 20-8.

Ο Μπάλντγουϊν είχε σκοράρει πέντε πόντους στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζόσεφ να απαντάει με ένα τρίποντο και μία βολή για το 24-13 στο 04:07. Με έξι πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με 30-14 στο 02:37, με τη Φενέρ να μειώνει σε 32-22 στα 00:55 με επιμέρους σκορ 8-2. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 34-24.

 

Ο Μιλουτίνοφ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Φενέρ να απαντάει με ένα σερί 10-0 από το 08:50 (Χόρτον-Τάκερ) μέχρι το 06:47 (Σανλί) για το 36-34. Ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 8-0 από το 05:45 (Γουόρντ) μέχρι το 03:42 (Μιλουτίνοφ), είχε κάνει το 44-34. Με τρίποντο του ΜακΙντάιρ και δίποντο του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 49-42 στα 00:27, με τον Λάρκιν να μειώνει με τρίποντο σε 49-45, το οποίο ήταν τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Σιλντς είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο για το 52-47 στο 08:36. Ο Μπίνγκχαμ είχε μειώσει με δίποντο (55-51), με τους Τζόουνς και Βεζένκοβ να σκοράρουν για το 59-51 στο 06:26. Με επιμέρους σκορ 9-2, η Φενέρ είχε μειώσει στον πόντο (61-60) στο 01:11, ενώ στα 00:38 είχε περάσει μπροστά στο σκορ (62-61). Οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 64-61.

Τα δεκάλεπτα: 20-8, 34-24, 49-45, 61-64

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εδειξε αντοχές και καθαρό μυαλό στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.
  • MVP O… Σαβόν Σιλντς, ο οποίος είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 28 λεπτά.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 34 λεπτά.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 1 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Και οι δύο ομάδες είχαν 17 ασίστ, με τον Ολυμπιακό να έχει πέντε λάθη περισσότερα.

Olympiacos Piraeus

Coach: Georgios Bartzokas | * Starting five

Olympiacos Piraeus2PT FG3PT FGFTREBOther StatsBlocksOffensive FoulsFinal Stats
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFAgainstCDPIR+/-
0C. Miller-Mcintyre31:19123/1030.0%2/633.3%0/00.0%14560201317
3T. Ward *23:59112/366.7%2/450.0%1/333.3%044110204313
4G. Bourneles00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
14S. Vezenkov *33:53173/650.0%2/728.6%5/683.3%3710201002421
16K. Papanikolaou *27:4621/1100.0%0/30.0%0/20.0%01122100122
21O. Netzipoglou11:1700/00.0%0/10.0%0/00.0%30320000202
24M. Ndiaye08:2300/10.0%0/20.0%0/00.0%0110030021-6
33N. Milutinov *20:3161/520.0%0/00.0%4/666.7%5813102000618
34C. Joseph25:3971/425.0%1/250.0%2/366.7%02220300234
42B. Dunston00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
45D. Hall06:2542/366.7%0/00.0%0/00.0%21310000007
88T. Jones10:4821/250.0%0/00.0%0/00.0%1120000040-1
Team01100100000
TOTAL200:006114/3540.0%7/2528.0%12/2060.0%1530451731321202067

Fenerbahce Tarfin Istanbul

Coach: Saras Jasikevicius | * Starting five

Fenerbahce Tarfin Istanbul2PT FG3PT FGFTREBOther StatsBlocksOffensive FoulsFinal Stats
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFAgainstCDPIR+/-
0S. Larkin21:58132/366.7%3/742.9%0/00.0%011510001216
1M. Bingham11:5221/1100.0%0/10.0%0/00.0%0000010031-2
2W. Baldwin IV26:44143/1030.0%2/540.0%2/450.0%01151101348
4N. Melli25:4500/10.0%0/20.0%0/00.0%32510101122
5S. Sanli *13:3551/1100.0%1/250.0%0/00.0%10100100301
8T. Horton Tucker *18:1442/540.0%0/30.0%0/00.0%03301100320
11T. Forrest *13:1200/20.0%0/00.0%0/00.0%02220110101
12B. Key *20:0631/1100.0%0/20.0%1/425.0%11221000432
21W. Clyburn20:2561/333.3%1/616.7%1/250.0%23510000147
30C. Silva00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
31S. Shields *28:09172/450.0%3/560.0%4/4100.0%167121000325
43I. Sargiunas00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
Team281000100009
TOTAL200:006413/3141.9%10/3330.3%8/1457.1%102737176812202169
@Photo credits: eurokinissi
     

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