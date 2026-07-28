Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Σημαντικές κινήσεις στη Euroleague, το BCL και τη Stoiximan GBL

Οι ομάδες της Euroleague κινήθηκαν δυναμικά, ενώ σημαντική προσθήκη για την Μάλαγα αποτελεί ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Η μεταγραφική δραστηριότητα κορυφώνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα, με αρκετές ομάδες να προχωρούν σε σημαντικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Στη Euroleague η Ντουμπάι συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ με πολυετές συμβόλαιο. Ο Γκανέζος σέντερ προέρχεται από τη Μπασκόνια, όπου την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 8,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,2 τάπες στη Euroleague, ερχόμενος να προσφέρει λύσεις στη γραμμή των ψηλών της ομάδας.

Δυναμικά κινείται και η Παρτίζαν, η οποία μετά την επιστροφή του Λούκα Βιλντόζα στο Βελιγράδι ολοκλήρωσε ακόμη μία σημαντική προσθήκη. Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν τον Ντέρεκ Γουίλις, ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά στην Παρί, καταγράφοντας 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και ποσοστό 36,9% στα τρίποντα σε 28 συμμετοχές στη Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας από την πλευρά του επισημοποίησε τη συνεργασία του με τον Βoΐν Μαντάρεβιτς (24χρ., 2.06). Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου θα φοράει τη φανέλα της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Σερβίας, ενώ είχε κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 4.1 ριμπάουντ στην ABA Liga.

Στην Ισπανία, η Μάλαγα πραγματοποίησε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές, αποκτώντας τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ. Ο 32χρονος διεθνής σέντερ, μετά την αποχώρησή του από τη Μπαρτσελόνα, υπέγραψε στην ομάδα της Ανδαλουσίας, ενισχύοντας σημαντικά την front line τους ενόψει της νέας νέας χρονιάς στο Basketball Champions League. Την περασμένη σεζόν είχε 7,7 πόντους και 3,9 ριμπάουντ στη Liga Endesa.

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ με μονοετές συμβόλαιο. Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά στη G-League, όπου είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 39,1% ευστοχία στα τρίποντα, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για την περιφέρεια της ιταλικής ομάδας.

Στην Ελλάδα, το Περιστέρι επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Ο 24χρονος πλέι μέικερ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «κυανοκίτρινων» τη σεζόν 2026-27, προσθέτοντας ενέργεια, δημιουργία και μαχητικότητα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.