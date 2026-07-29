Super Cup EuroLeague: Κρίσιμες αποφάσεις για την έδρα μέχρι την Παρασκευή

Η EuroLeague βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση της διοργάνωσης του πρώτου Super Cup που θα ανοίξει τη νέα σεζόν, με το Άμπου Ντάμπι να παραμένει ο βασικός υποψήφιος – Ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές που βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η Euroleague Basketball προχωρά στην υλοποίηση του νέου Super Cup, μιας διοργάνωσης που θα κάνει πρεμιέρα από τη σεζόν 2026-27 και θα σηματοδοτεί την έναρξη κάθε αγωνιστικής χρονιάς, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ της κανονικής περιόδου.

Ο νέος θεσμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague (ECA) στη συνεδρίαση της Βαρκελώνης στις 26 Ιουνίου, με την πρώτη διοργάνωση να είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, έξι ημέρες πριν από την έναρξη της Euroleague στις 24 Σεπτεμβρίου.

Με τα σημερινά δεδομένα, στο πρώτο Super Cup θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε ως κάτοχος του προηγούμενου τίτλου και η Ντουμπάι ως εκπρόσωπος της διοργανώτριας πόλης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Gazzetta, η Euroleague αναμένεται να καταλήξει οριστικά στην έδρα της διοργάνωσης μέχρι την Παρασκευή (31/7). Το Άμπου Ντάμπι εξακολουθεί να αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή, ενώ παράλληλα εξετάζονται και εναλλακτικές λύσεις, με την Κωνσταντινούπολη και το Κάουνας να παραμένουν διαθέσιμες εφόσον χρειαστεί.

Οι άνθρωποι της διοργάνωσης αξιολογούν όλα τα δεδομένα, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλευση των φιλάθλων (υπάρχει ένας προβληματισμός για το ποιος και πως θα παρακολουθήσει τους αγώνες) και τη συνολική επιτυχία του νέου θεσμού. Παράλληλα, το οικονομικό αποτύπωμα είναι σημαντικό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές έχουν επενδύσει πολλά (περίπου 13-14 εκατομμύρια ευρώ) για τη φιλοξενία του πρώτου Super Cup.

Έτσι, μέχρι την Παρασκευή (31/7) αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής της έδρας, επιτρέποντας στη Euroleague να επικεντρωθεί στην προετοιμασία της πρεμιέρας ενός νέου θεσμού, ο οποίος φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως το εναρκτήριο τζάμπολ κάθε ευρωπαϊκής σεζόν.