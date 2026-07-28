Η Μάλαγα ανεβαίνει επίπεδο στη ρακέτα της, αφού απέκτησε τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Από τη στιγμή που δεν συνέχισε στη Μπαρτσελόνα και ήταν στην αγορά ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ (32χρ, 2.11), απασχολούσε αρκετές ομάδες, όμως φαινόταν πως η Μάλαγα είχε κάνει σημαντικά βήματα για την απόκτηση του, όπως τόνιζε στο ρεπορτάζ της η Marca.

Και μια μέρα μετά οι Ανδαλουσιάνοι που θα παίζουν και τη νέα σεζόν στο BCL, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού σέντερ που ανεβάζει επίπεδο την frontline της Μάλαγα.

Την περασμένη σεζόν, είχε μέσο όρο 7,7 πόντους (65,2% στα δίποντα) και 3,9 ριμπάουντ σε μόλις 14 λεπτά ανά αγώνα στη Liga Endesa, ενώ στην EuroLeague είχε μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ σε 13 λεπτά.

Το 2022 κατάφερε να κερδίσει το βραβείο MVP στο Eurobasket με μέσο όρο 17,2 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά ματς, οδηγώντας την Ισπανία στο χρυσό μετάλλιο.