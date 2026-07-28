Ντουμπάι BC: Ενίσχυση στη frontline με Ντιακιτέ
Ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν έχουν τοποθετήσει οι άνθρωποι της Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ.
Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και έρχεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα του νέου συλλόγου του. Ο Γκανέζος ψηλός αγωνίστηκε στη Μπασκόνια τη σεζόν που πέρασε και είχε 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.2 κοψίματα ανά παιχνίδι.
Φημίζεται για την ικανότητα του στο μπλοκ και ήταν κορυφαίος στη συγκεκριμένη κατηγορία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Bασικός σέντερ στην Ντουμπάι είναι ο Καμπενγκέλε, ενώ στο «4» θα αγωνίζεται ο Μπλόσομγκεϊμ. Σε αυτές τις δύο θέσεις θα προσφέρει τις υποηρεσίες του και ο Ντιακιτέ.
Welcome to Dubai, Diakite.— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 28, 2026
A dynamic stretch forward who protects the rim, dominates both ends of the floor, and can seamlessly shift between power forward and center.⁰
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