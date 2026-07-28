Συνεχίζει να ενισχύεται η Ντουμπάι BC που απέκτησε τον Μαμαντί Ντιακιτέ για να δώσει λύσεις στη frontline της.

Ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν έχουν τοποθετήσει οι άνθρωποι της Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ.

Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και έρχεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα του νέου συλλόγου του. Ο Γκανέζος ψηλός αγωνίστηκε στη Μπασκόνια τη σεζόν που πέρασε και είχε 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.2 κοψίματα ανά παιχνίδι.

Φημίζεται για την ικανότητα του στο μπλοκ και ήταν κορυφαίος στη συγκεκριμένη κατηγορία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Bασικός σέντερ στην Ντουμπάι είναι ο Καμπενγκέλε, ενώ στο «4» θα αγωνίζεται ο Μπλόσομγκεϊμ. Σε αυτές τις δύο θέσεις θα προσφέρει τις υποηρεσίες του και ο Ντιακιτέ.