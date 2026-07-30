Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γουάιλερ-Μπαμπ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Ντουμπάι ΒC ενόψει της νέας σεζόν, βάζοντας ψηλά τον πήχη.Ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ τα βρήκε σε όλα με την Ντουμπάι BC και θα παίζει τη νέα σεζόν στην ομάδα από τα Εμιράτα, σύμφωνα με τπληροφορίες του Gazzetta.

Ο Γερμανός διεθνής αποτέλεσε τον αμυντικό της χρονιάς στην EuroLeague την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Στην καριέρα του στη Euroleague μετρά 7.1 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 7.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.4. ασίστ κατά μέσο όρο.

Πριν από λίγες μέρες η ομάδα από τα Εμιράτα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ, δείχνοντας πως ανεβαίνει επίπεδο και στην γραμμή των ψηλών.