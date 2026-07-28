Ο Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ (24χρ., 1.96) αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Βίρτους Μπολόνια για τη νέα σεζόν.

Σε συμφωνία με τον Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ (24χρ., 1.96) ήρθε η Βίρτους Μπολόνια για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα από την ιταλική ομάδα. «Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει τη σύναψη μονοετούς συμφωνίας με τον Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Γεννημένος στο Ρίτσμοντ, Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ που θα έχει την πρώτη ευρωπαϊκή του εμπειρία στην Ιταλία, ξεχώρισε σε εθνικό επίπεδο ήδη από την περίοδο του NCAA, φορώντας τη φανέλα του Duke για τρεις σεζόν. Ήταν κυρίως η τελευταία του χρονιά στους Blue Devils που τον έκανε να ξεχωρίσει, χάρη στα στατιστικά του (39 παιχνίδια, όλα ως βασικός και σε 34 λεπτά συμμετοχής, είχε 13,4 πόντους μέσο όρο, 5.3 ριμπάουντ και 41.3% στα τρίποντα), τα οποία του εξασφάλισαν την επιλογή στο No. 26 του draft από τους Χιούστον Ρόκετς, καθώς και το βραβείο Julius Erving Small Forward of the Year. Σε επίπεδο υποδομών, το παλμαρέ του περιλαμβάνει ένα Αμερικανικό Πρωτάθλημα U16 και ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17, αμφότερα με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Έκτοτε, η καριέρα του μοιράστηκε ανάμεσα στο NBA (με τους Minnesota T’Wolves, Charlotte Hornets και Detroit Pistons) και τη G-League (με τους Iowa Wolves, Maine Celtics και Motor City Cruise). Την τελευταία σεζόν, η συγκομιδή του στη G-League ήταν ιδιαίτερα θετική, καταγράφοντας κατά μέσο όρο: 30 λεπτά, 19.5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 39.1% στα τρίποντα.