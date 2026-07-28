Παρτίζαν: Γεμίζει τα κενά της, πήρε Γουίλις
Πριν δύο μέρες, έγινε επίσημη η συμφωνία της Παρτίζαν με τον Λούκα Βιλντόζα. Ο Αργεντινός πόιντ γκαρντ επέστρεψε στο Βελιγράδι, μετά τη θητεία του τη σεζόν 2022-2023, όπου είχε αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Σέρβοι δεν σταματούν τις κινήσεις και ενισχύονται και στη frontline τους. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ντέρεκ Γουίλις.
Την σεζόν που τελείωσε, έπαιξε στη Γαλλία με την Παρί. Σε 28 ματς στη Euroleague μέτρησε 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 36.9% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
Πάντως η Παρτίζαν έχει ακόμα δουλειά για να ολοκληρώσει το ρόστερ της, αφού αποχώρησαν αρκετοί σημαντικοί παίκτες όπως ο Μπόνγκα (πήγε Παναθηναϊκό), ο Μίλτον, ο Μπράουν και ο Καλάθης (πήγε ΠΑΟΚ).
Derik Vilis je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 28, 2026
Američki krilni centar rođen 1995. godine u Luisvilu, igrao je tokom prošle sezone za Pariz. Pre toga, Vilis je branio boje Efesa, Venecije, Huventuda, Brindizija, Ulma, Getingema, kao i razvojnog tima Denver Nagetsa.… pic.twitter.com/RBKt4aMTat
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