Τη φανέλα του Περιστερίου θα φοράει τη νέα χρονιά ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Το Περιστέρι επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας τη νέα χρονιά. Ο 24χρονος πλέι μέικερ με την ενέργεια και τη μαχητικότητα του θα βοηθήσει τους «κυανοκίτρινους» στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 24χρονος πλέι μέικερ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το βιογραφικό του

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 2002, έχει ύψος 1,90 μέτρα κι άρχισε να παίζει μπάσκετ στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Την περίοδο 2019-2020 εντάχθηκε στον Ολυμπιακό και είχε τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα Ολυμπιακός Β που αγωνιζόταν στην Α2 Κατηγορία ενώ μέτρησε και τρεις συμμετοχές στην Euroleague.

Από το 2021 ως το 2023 αγωνιζόταν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στο Λαύριο (6.9 πόντοι, 2.1 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.4 κλεψίματα την πρώτη χρονιά ενώ αντίστοιχα είχε 6.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2 ασίστ την δεύτερη).

Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε συμβόλαιο με το Μαρούσι και την πρώτη χρονιά (2023-2024) είχε 6.8 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Σε σύνολο 27 αγώνων, σε όλες τις διοργανώσεις κατά την σεζόν 2024-2025 είχε κατά μέσο όρο 5.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) ξεκίνησε στο Μαρούσι (είχε 2.3 πόντους, 1.3 ασίστ και 0.6 κλεψίματα) σε 9 αγώνες και σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής, ενώ ολοκλήρωσε την χρονιά στον Πανιώνιο, όπου σε 14 αγώνες της Stoiximan GBL είχε 5.57 πόντους μέσο όρο, 2.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 15:49 λεπτά συμμετοχής. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Εθνικές ομάδες U16- U18 αλλά και στην Εθνική Ανδρών».