Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο Μπαλτσερόφσκι στην Μπαρτσελόνα και οι άλλοι

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, οι δυο αποκτήσεις της Παρτίζαν, ο ΝΒΑερ της Βαλένθια και οι κινήσεις των ομάδων της Stoiximan GBL.

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης προχώρησε η Μπαρτσελόνα την Πέμπτη (23/7) ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι. Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Πολωνού σέντερ (2,16 μ.), ο οποίος επιστρέφει στην Euroleague μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό AKTOR τη σεζόν 2023-24, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Βαλένθια θέλοντας να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών απέκτησε τον Μο Γκουέγιε (28χρ., 2.06), ο οποίος έχει αγωνιστεί στους Σικάγο Μπουλς, αλλά και στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League.

Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα δραστήρια ήταν η Παρτίζαν, η οποία ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ της με δύο προσθήκες. Η ομάδα του Βελιγραδίου απέκτησε με διετές συμβόλαιο τον Λαμάρ Στίβενς (29χρ., 1,98 μ.), ο οποίος μετρά 220 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Καβαλίερς, Σέλτικς και Γκρίζλις, ενώ ανακοίνωσε και τον Αλεσάντρο Παγιόλα (26χρ.), με τον Ιταλό γκαρντ να αποχωρεί από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από έντεκα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Στην Stoiximan GBL, το Μαρούσι διατήρησε στο δυναμικό του τον Τζόρνταν Γουόκερ (27χρ., 1,79 μ.), ο οποίος είχε ενταχθεί στην ομάδα προς το τέλος της περσινής σεζόν και θα συνεχίσει να φορά τα «κιτρινόμαυρα».

Σημαντική προσθήκη πραγματοποίησε και ο Βίκος Ιωαννίνων, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεσόν Τζάστις (27χρ., 2,01 μ.) από τη γαλλική Σολέ, ενισχύοντας τη γραμμή των φόργουορντ.

Τέλος, το Περιστέρι επένδυσε στη σταθερότητα, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο για ακόμη τρία χρόνια, με τη νέα συμφωνία να έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

