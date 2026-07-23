Ο Βίκος Ιωαννίνων απέκτησε τον Κεσόν Τζάστις από τη γαλλική Σολέ.

Από τη Γαλλία, στην Ελλάδα για λογαριασμό των νεοφώτιστων! Ο 27χρονος γκαρντ, Κεσόν Τζάστις, ανήκει με κάθε επισημότητα στον Βίκο Ιωαννίνων, στην προσπάθεια της «Σταχτοπούτας» της Stoiximan GBL να εμφανιστεί αξιόμαχη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Αμερικανός έχει ύψος 2.01 μ., με έφεση στο σκοράρισμα από κοντινή και μακρινή απόσταση. Έχει αμυντικές αρετές και εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιζε στη Γαλλία με τη φανέλα της Σολέ. Στο εγχώριο πρωτάθλημα μέτρησε 29 συμμετοχές, 5.6 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 18.9 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο Basketball Champions League έλαμψε με 8.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βίκου Ιωαννίνων:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ύψους 2.01μ forward Keshawn Justice!

Ο Keshawn γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1999 στο Madison του Wisconsin. Φοίτησε στο Santa Clara University (NCAA) από το 2018 έως το 2023, όντας ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του κολεγίου (144 αγώνες). Στην τελευταία του κολεγιακή χρονιά είχε κομβικό ρόλο με 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, κερδίζοντας μια θέση στην All-WCC Second Team.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο NBA G-League με τη φανέλα των Salt Lake City Stars (θυγατρική των Utah Jazz) έχοντας 12.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.0 ασίστ.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της γαλλικής Cholet Basket μετρώντας 29 συμμετοχές στη δυνατή Betclic Elite (5.6 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 18.9 λεπτά συμμετοχής), ενώ στο Basketball Champions League (BCL) ξεχώρισε με 8.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά παιχνίδι! Στο κλείσιμο της περσινής χρονιάς, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στα playoffs, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, αφού πρώτα απέκλεισε την ASVEL Villeurbanne, πριν λυγίσει απέναντι στην μετέπειτα φιναλίστ Paris Basketball.

Με το «φαρμακερό» του σουτ από την περιφέρεια, την αμυντική του προσήλωση και το υψηλό του μπασκετικό IQ, ο Keshawn αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην περιφερειακή μας γραμμή.

Keshawn, σε καλωσορίζουμε στα Ιωάννινα και σου ευχόμαστε μια σεζόν γεμάτη υγεία, νίκες και επιτυχίες με τη φανέλα των Vikos Φalcons!»