Κάτοικος Βελιγραδίου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Λαμάρ Στίβενς, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Παρτίζαν.

Από το Παρίσι, στο Βελιγράδι ο Λαμάρ Στίβενς! Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια και συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ύψους 1.98μ. αθλητής έχει αγωνιστεί σε 220 παιχνίδια στο NBA, με τις φανέλες των Καβαλίερς, των Σέλτικς και των Γκρίζλις. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη EuroLeague για λογαριασμό της Παρί, που ήταν ο πρώτος του ευρωπαϊκός σταθμός. Η ομάδα του Πενιαρόγια συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τη στελέχωση του ρόστερ της, στο οποίο μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν οι κινήσεις των Βάνια Μαρίνκοβιτς και Κεβάριους Χέιζ.

Στην «Πόλη του Φωτός», ο Στίβενς είχε 9.3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και σχεδόν μια ασίστ μ.ό σε 23 παιχνίδια στη EuroLeague, στα οποία αγωνιζόταν περίπου 20 λεπτά ανά ματς.