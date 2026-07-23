Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Παγιόλα
Από την Μπολόνια, στο Βελιγράδι ο Παγιόλα! Ο σερβικός σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Ιταλού γκαρντ, που θα ενισχύσει το σύνολο του Πενιαρόγια.
Έτσι, μετά από έντεκα χρόνια στη Βίρτους και τη Βόρεια Ιταλία, ο 26χρονος γκαρντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν από τους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν έντονα για την απόκτησή του και κυρίως λόγω της παρουσίας του Μίλος Τεόντοσιτς και μάλιστα ήταν το φαβορί. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο Παγιόλα θα πάει τελικά στη σερβική πρωτεύουσα αλλά για λογαριασμό του «άσπονδου εχθρού» των ερυθρόλευκων.
Ο Αλεσάντρο Παγιόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 4.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ στην Ευρωλίγκα.
Iz crno-bele Bolonje u crno-beli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 23, 2026
Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao EuroCup, FIBA Ligu… pic.twitter.com/h4Qy3PuIbc
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