Ο Αλεσάντρο Παγιόλα μετακομίζει στο Βελιγράδι όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Παρτίζαν.

Από την Μπολόνια, στο Βελιγράδι ο Παγιόλα! Ο σερβικός σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Ιταλού γκαρντ, που θα ενισχύσει το σύνολο του Πενιαρόγια.

Έτσι, μετά από έντεκα χρόνια στη Βίρτους και τη Βόρεια Ιταλία, ο 26χρονος γκαρντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν από τους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν έντονα για την απόκτησή του και κυρίως λόγω της παρουσίας του Μίλος Τεόντοσιτς και μάλιστα ήταν το φαβορί. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο Παγιόλα θα πάει τελικά στη σερβική πρωτεύουσα αλλά για λογαριασμό του «άσπονδου εχθρού» των ερυθρόλευκων.

Ο Αλεσάντρο Παγιόλα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 4.1 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ στην Ευρωλίγκα.