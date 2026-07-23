Το Μαρούσι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τζόρνταν Ουόκερ ενόψει της νέας σεζόν.

Τα... βρήκαν και συνεχίζουν μαζί Μαρούσι και Ουόκερ! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κατάφερε να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν παίκτη που συνέβαλε τα μέγιστα στην παραμονή του συλλόγου στη Stoiximan GBL.

Μετά την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη και την ανανέωση με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, το Μαρούσι κρατά στο έμψυχο δυναμικό του άλλον έναν βασικό πυλώνα του ρόστερ του.

Ο 27χρονος γκαρντ ήρθε προς το τέλος της περυσινής σεζόν και ήταν σημείο αναφοράς για την ομάδα του. Αγωνίστηκε στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και μέτρησε 15,6 πόντους και 4,6 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Ουόκερ (27,1,79) μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τζόρνταν αποκτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, πρόλαβε να αγωνιστεί στα τελευταία 6 ματς της περσινής σεζόν και είχε ανεκτίμητη συνεισφορά για την παραμονή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL. Ο απολογισμός του ήταν 15,6 πόντοι και 4,6 ασίστ, ανά αγώνα.

Με δεδομένη την ποιότητά του και την παρουσία του τόσο μέσα, όσο και έξω από το γήπεδο, η παραμονή του Αμερικανού γκαρντ, ήταν εξ' αρχής βασικός στόχος του προπονητή και της διοίκησης. Εκ των πραγμάτων, αποδείχθηκε ότι η επιθυμία ήταν αμοιβαία.

Έτσι, μετά τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, γίνεται ο δεύτερος ξένος από το περσινό ρόστερ που θα συνεχίσει στο Μαρούσι και τη νέα περίοδο».