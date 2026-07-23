Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ανακοινώθηκε επίσημα από την Μπαρτσελόνα ισχυροποιώντας την γραμμή των ψηλών.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα και επίσημα είναι ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι (26χρ., 2.16), με τους Καταλανούς να ενισχύουν με αυτό τον τρόπο την γραμμή των ψηλών τους για τη νέα σεζόν!

Ο Πολωνός σέντερ μπορεί να δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τη Μάλαγα, αλλά οι διοικούντες της ομάδας της Καταλονίας κινήθηκαν αστραπιαία και ολοκλήρωσαν το deal αποκτώντας τον 26χρονο σέντερ.

Την περσινή σεζόν με τη Μάλαγα ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι είχε 10.5 πόντους μέσο όρο, 3.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Πρόκειται για έναν ποιοτικό ψηλό που ανανεώσει την ρακέτα της Μπαρτσελόνα, όπου έλειπε η φρεσκάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR κατακτώντας το ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague με τους «πράσινους», ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για τη Μάλαγα, όπου την επόμενη σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο του Basketball Champions League στην Αθήνα.