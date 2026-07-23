Ο Μο Γκουέγιε ανακοινώθηκε επίσημα από τη Βαλένθια και θα ενισχύσει την γραμμή των ψηλών.

Παίκτης της Βαλένθια και με υπογραφή είναι ο Μο Γκουέγιε (28χρ., 2.06). Η πρωταθλήτρια Ισπανίας που μετά τις πολλές αποχωρήσεις προσπαθεί να φτιάξει ένα ρόστερ με ποιότητα και αρκετά νέα πρόσωπα επενδύει στον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ που είναι κάτοχος διαβατηρίου Σενεγάλης.

Την περσινή σεζόν ο Μο Γκουέγιε αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Σικάγο Μπουλς, ενώ αγωνίστηκε και σε δυο αναμετρήσεις στο NBA έχοντας 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο. Στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα είχε 15 πόντους μέσο όρο, 7.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 47 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ανέφερε: «Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ με σενεγαλέζικο διαβατήριο, Μο Γκουέγιε (28χρ., 2.06), για να ενταχθεί στην πρώτη ανδρική ομάδα μας για την επόμενη σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2027. Ο παίκτης προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αγωνίζεται τόσο στο NBA όσο και στην G League τις τελευταίες σεζόν.

Την περασμένη σεζόν, ο πάουερ φόργουορντ αγωνίστηκε για την ομάδα-θυγατρική των Σικάγο Μπουλς, έχοντας μέσο όρο 15 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 47 αγώνες. Με την ομάδα, έπαιξε σε δύο αγώνες NBA, έχοντας μέσο όρο 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο. Τώρα φτάνει στην Ισπανία με την Βαλένθια για να ξεκινήσει την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, αγωνιζόμενος στο υψηλότερο επίπεδο της Liga Endesa και της EuroLeague».