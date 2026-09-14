Μπαρτσελόνα: Κάκωση ο Μπριθουέλα, πότε επιστρέφει
Απέφυγαν τα χειρότερα στη Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τον Ντάριο Μπριθουέλα που αποχώρησε υποβασταζόμενος στον αγώνα με την Γέιδα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διεθνής γκαρντ υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως απέφυγε τα χειρότερα και υπέστη μια κάκωση στο δεξί πόδι.
«Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε απέκλεισαν την ύπαρξη οστικών και αρθρικών κακώσεων. Η συμμετοχή του στις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις θα αξιολογηθεί ανάλογα με την ανταπόκρισή του στη θεραπεία» ανέφερε η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.
Ουσιαστικά ο Ντάριο Μπριθουέλα θα ακολουθήσει εντατική θεραπευτική αγωγή με σκοπό να επιστρέψει το συντομότερο στην δράση και να ενισχύσει την ομάδα του στην υλοποίηση των στόχων της.
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάτι σοβαρό όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί είναι κάτι που ανακουφίζει τους ανθρώπους της ομάδας και το προπονητικό επιτελείο, καθώς ο Ντάριο Μπριθουέλα αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» της περιφερειακής γραμμής της ομάδας.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 14, 2026
El jugador 𝐃𝐚𝐫𝐢́𝐨 𝐁𝐫𝐢𝐳𝐮𝐞𝐥𝐚 va patir una forta contusió a la cama dreta en la final de la Lliga Catalana contra l’iLERNA Lleida.
Les proves mèdiques realitzades han descartat lesions òssies i articulars. La seva participació en els… pic.twitter.com/YH3f8oBaKz
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