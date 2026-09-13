Ο Τσάβι Πασκουάλ σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του και μιλάει για την αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα, εξηγώντας πως δεν επέλεξε την Ντουμπάι για οικονομικούς λόγους.

Έπειτα από περίπου 60 ημέρες από την αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα, αφού πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του και υπέγραψε στη Ντουμπάι ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε για την φυγή από την ομάδα της Καταλονίας.

Ακούστηκαν πολλά, ωστόσο ο έμπειρος τεχνικός θέλησε να τα βάλει όλα σε τάξη και να σταματήσει η φημολογία και το κουτσομπολιό, γι' αυτό «έσπασε τη σιωπή» του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο El Suplement του Catalunya Radio.

«Το Παλαού Μπλαουγκράνα είναι το καταφύγιό μου, είναι το μέρος μου. Δεν θα είμαι ποτέ ξανά τόσο χαρούμενος, όσο ήμουν στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Είναι ο σύλλογος της ζωής μου, είναι τα χρώματα της ζωής μου» ήταν τα πρώτα λόγια του Τσάβι Πασκουάλ.

Η αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα προκάλεσε μια μεγάλη συζήτηση , ειδικά όσον αφορά τους οικονομικούς λόγους. Πάντως, αρνήθηκε ευθέως πως τα χρήματα έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του.

«Δεν θα είχα έρθει εδώ επειδή είχα άλλες επιλογές με πολύ περισσότερα χρήματα. Και πιθανότατα δεν θα είχα υπογράψει, επειδή είχα προσφορές με πολύ περισσότερα χρήματα» εξήγησε.

Μάλιστα, ο πρώην προπονητής της Καταλανικής ομάδας έσπευσε να αποκλείσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ευθύνη του συλλόγου στην εξέλιξη τη δική του. «Ποτέ δεν κατηγόρησα τον σύλλογο. Ο σύλλογος και ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν μαζί για 10 χρόνια. Μετά σταματήσαμε να είμαστε μαζί για σχεδόν άλλα 10 χρόνια. Και οι δυο πλευρές εξελίχθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις» σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός.

Στη συνέχεια ο Τσάβι Πασκουάλ ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα, διαβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.

«Η σχέση μου με τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα παραμένει άθικτη, είναι εξαιρετική. Του εξήγησα πως ένιωθα και με σεβάστηκε από την αρχή, όπως πάντα. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν θα αλλάξει» υπογράμμισε.

«Ο προπονητής πρέπει να νιώθει ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Πρέπει να ηγείται με ειλικρίνεια, γνώση και την πεποίθηση ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία» παρατηρεί και συμπληρώνει: «Πολλές φορές πρέπει να πεις όχι σε ορισμένα σημεία επειδή ο στόχος του συλλόγου δεν ταιριάζει ακριβώς με αυτό που νομίζεις ότι μπορείς να πετύχεις. Είναι κάτι πολύ περίπλοκο που μαθαίνεις με τα χρόνια».

Στο τέλος της συζήτησης ο Τσάβι Πασκουάλ αποκάλυψε μια συνομιλία του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, για τη δεύτερη εμπειρία του στη Μπαρτσελόνα. «Μίλησα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για το πόσο περίπλοκες είναι οι δεύτερες ευκαιρίες. Και στην Μπάρτσα είναι εξίσου περίπλοκες» είπε.

Όσο για το αν έχει μετανιώσει που επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, εξήγησε: «Παρόλο που είπα όχι αρκετές φορές, τελικά ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή και δεν το μετανιώνω. Νομίζω ότι βοήθησα να φέρει κάποια σταθερότητα στον σύλλογο. Ως οπαδός της Μπαρτσελόνα, είμαι ευχαριστημένος με όσα πρόσφερα εκείνη την εποχή».