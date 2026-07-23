Τριετή επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας Βασίλη Ξανθόπουλο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Περιστέρι.

Σε επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029 προχώρησε η ΚΑΕ Περιστέρι με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Η διοίκηση των «κυανοκιτρίνων» αναγνωρίζοντας την εξαιρετική δουλειά του Έλληνα τεχνικού στην πρώτη του σεζόν ως «χεντ κόουτς» τον επιβράβευσε μ' ένα νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για τα εισιτήρια διαρκείας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.

Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.

Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.

Η οικογένεια του Περιστερίου εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!».