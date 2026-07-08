Πάσπαλι στο Gazzetta: «Ο Μπόνγκα είναι παιχτούρα από τις λίγες!»

Ο sports director της Παρτίζαν και βετεράνος Μαυροβούνιος άσος των «αιωνίων αντιπάλων», Ζάρκο Πάσπαλι, μιλάει στο Gazzetta για τον Γερμανό νεοαποκτηθέντα διεθνή forward, όπως τον έζησε στην περυσινή σεζόν και τον χαρακτηρίζει «παίκτη Ομπράντοβιτς»!

Θυμάμαι την πρώτη συνομιλία μας για τον 26χρονο πρωταθλητή Ευρώπης (2025) και κόσμου (2023) με την Εθνική Γερμανίας, πριν από περίπου έναν μήνα, με αφορμή το ότι τότε, το όνομά του είχε πρωτογραφτεί στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για την ανάγκη του να καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς.

Ο λόγος για τον παλιόφιλο Ζάρκο Πάσπαλι, που στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη διαδέχτηκε τον Ζόραν Σάβιτς, στο πόστο του γενικού διευθυντή της Παρτίζαν.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του και παλαίμαχος σέντερ του ΠΑΟΚ, είχε μόλις αποχωρήσει από τον σύλλογο του Βελιγραδίου, ακολουθώντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέλεξε τον δρόμο της παραίτησης από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων», μετά από 4,5 χρόνια στην 2η θητεία του.

Έκτοτε, κύλυσε πολύ νερό στ’ αυλάκι και μέσα σε σχεδόν μισό χρόνο, ο «Ζοτς», ο Διαμαντίδης και ο Μπατίστ επέστρεψαν και ξανάσμιξαν στον Παναθηναϊκό και ήδη έχουν βάλει στον φούρνο την επιχείρηση “ολική επαναφορά στην κορυφή της Ευρώπης” για τους «πράσινους».

Το τηλεφώνημα για το οποίο σας προϊδέασα στην πρώτη παράγραφο, βρήκε τον 60χρονο πρώην άσο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του Άρη στο Ντουμπάι, στο ενδιάμεσο των δύο πρώτων τελικών της Αδριατικής Λίγκας.

«Φίλε, η περίπτωση του Μπόνγκα είναι δύσκολη, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό (σ.σ: τελικά δεν ασχολήθηκε καθόλου), αλλά για οποιαδήποτε ομάδα στοχεύσει να τον αποκτήσει. Κατ’ αρχάς, μαζί με τον Τζόουνς (σ.σ.: Κάρλικ) είναι οι δύο παίκτες γύρω από τους οποίους θέλουμε να χτίσουμε τον κορμό της νέας σεζόν. Σύμφωνοι, το buy-out (σ.σ.: 700.000 Ευρώ) δεν είναι απαγορευτικό για κανέναν μεγάλο σύλλογο, ωστόσο, εμείς τον θέλουμε τόσο πολύ που μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη αύξηση και να πλησιάσουμε στον διπλασιασμό των ετήσιων αποδοχών του! Συν τοις άλλοις το παιδί, έχει ως προτεραιότητα να δοκιμάσει ξανά την τύχη στο ΝΒΑ, οπότε η συγκεκριμένη υπόθεση ίσως τραβήξει και φτάσει μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, πριν ξεκαθαρίσει οριστικά!», ήταν τα λόγια του Ζάρκο στις 5 Ιούνη, την επομένη της ήττας (86-81 με 11π., 6ρ., 2ασ. & 1κοψ. από τον Μπόνγκα) της Παρτίζαν από την Ντουμπάι στον πρώτο τελικό της ABA League.

«Αλλά αν με ρωτάς για τον παίκτη, είναι από αυτούς που για μένα ανήκει στην κατηγορία της... καψούρας, που έλεγαν και οι πιο παλιοι προπονητές, της γενιάς μου! Τρομερός αθλητής, με φυσική δύναμη, αθλητικότητα, μακρύ και ευλύγιστο κορμί, πατάει άνετα και στις δύο θέσεις των forward και παίζει χωρίς να κόβει... ρυθμό! Και μέσα σε όλα αυτά, είναι και πάρα πολύ σοβαρός χαρακτήρας και επαγγελματίας με τα όλα του! Κλασσικός παίκτη προπονητή και απ’ αυτούς που γουστάρει όσο λίγοι ο Ζέλικο! Αν θυμάσαι ήταν από τους λίγους ξένους, που είχαν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, μετά την αποχώρησή του από την ομάδα!», είχε σχολιάσει αρχικά ο Πάσπαλι, με τον οποίο επικοινωνήσαμε και την περασμένη Κυριακή (05/07), λίγες ώρες μετά το αίσιο – για το «τριφύλλι» - πέρας που είχε το θρίλερ των διαπραγματεύσεων, που τον «έντυσε» στα «πράσινα».

«Σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι ο Ίζακ είναι παιχτούρα από τις λίγες! Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τον κρατήσουμε, γιατί όταν στο κυνήγι του “μπλέκονται” τόσο μεγάλοι σύλλογοι, όπως ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενερμπαχτσέ, είναι λογικό η αξία του εκτοξευτεί. Πήρε πολύ ψηλά το deal του Μπόνγκα, γιατί τον ήθελαν απεγνωσμένα και οι τρεις ομάδες, οπότε έγινε μίας μορφής... πλειστηριασμός για να καταλήξει τελικά στην Αθήνα. Όχι ότι δεν το αξίζει το παιδί, ίσα-ίσα, αλλά καμιά φορά δίπλα στην αξία, χρειάζεται και η τύχη – μέσω της ανάγκης των ομάδων – για να υπερδιπλασιάσει και βάλε τις ετήσιες αποδοχές του, όπως έμαθα! Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος κερδισμένος, γιατί πήρε έναν παίκτη, πέραν της αμυντικής του επίδρασης, δίνει στον Ζέλικο την ευχέρεια να παίζει ακόμη και με τέσσερις δίμετρους στην πεντάδα, χωρίς να χάνει σε ταχύτητα μπροστά και πίσω! Γενικά είναι πολύδιάστατος και πληθωρικός όσο λίγοι και μπορεί να παίξει στο ίδιο σχήμα, μαζί με τον Χουάντσο στο “5” και τον Χέιζ-Ντέιβις στο “4”. Φίλε, έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα ρόστερ τω “αιωνίων αντιπάλων”, μου φαίνεται ότι στην Euroleague της νέας σεζόν, όλοι θα κυνηγούν τις δύο ελληνικές ομάδες!», υπερθεμάτισε ο Ζάρκο Πάσπαλι, τονίζοντας ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του buy-out είναι η 10η Ιούλη.

Ο Ίζακ Μπόνγκα, πάντως, βρίσκεται ήδη εδώ και λίγες ώρες στην Αθήνα, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «επτάστερου» και μόλις περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα αποτελέσει και επίσημα το τρίτο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.



