Με χαρακτηριστικό στόρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε και την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ ο οποίος θα είναι από τους άμεσους συνεργάτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται καθώς μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στον πάγκο των «πρασίνων» θα καθίσει και ο Μάικ Μπατίστ!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την επιστροφή του «μπουλντόζα» στο «τριφύλλι» ο οποίος θα βρεθεί στο πλευρό του Σέρβου προπονητή για τα επόμενα τρία χρόνια. Όπως είναι γνωστό εκκρεμούσε να λυθεί το θέμα του συμβολαίου του με τους Τορόντο Ράπτορς και από τη στιγμή που το νερό μπήκε στο αυλάκι είναι και θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωσή του από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Μπορεί να χάθηκε ο Τρέι Λάιλς ο οποίος την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί τελικά στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αλλά οι «πράσινοι» συνέχισαν την στελέχωση του προπονητικού τιμ μ' έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αγαπηθεί όσο λίγοι στις τάξεις της ομάδας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο επόμενος που θα πάρει σειρά θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, έχοντας συγκεκριμένο ρόλο στο front office της ομάδας.