Ο Ίζακ Μπόνγκα έφτασε στην Αθήνα και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι έτοιμος ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός διεθνής, έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στην Αθήνα και είναι έτοιμος να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» μετά τους Φαλ και Μπάντιο, έκλεισαν μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή. Ο Μπόνγκα θα συνεργαστεί ξανά με τον Ομπράντοβιτς και είναι ικανός να ανεβάσει πολύ ποιοτικά τους «πράσινους».

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