Μπόνγκα: Το βίντεο από την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό
Για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι έτοιμος ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός διεθνής, έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στην Αθήνα και είναι έτοιμος να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» μετά τους Φαλ και Μπάντιο, έκλεισαν μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή. Ο Μπόνγκα θα συνεργαστεί ξανά με τον Ομπράντοβιτς και είναι ικανός να ανεβάσει πολύ ποιοτικά τους «πράσινους».
Δείτε το βίντεο του gazzetta
☘️ Ο Ίζακ Μπόνγκα έφτασε στην Αθήνα, με τον Γερμανό διεθνή να είναι έτοιμος να υπογράψει στον Παναθηναϊκό AKTOR.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 7, 2026
🎥 @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/I8HFi7w08S
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