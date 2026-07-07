Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στην ομάδα.

Με κάθε επισημότητα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επέστρεψε στο σπίτι του. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, είναι και πάλι στα «πράσινα», με τον ίδιο να συνεργάζεται ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του «3D», με τον ίδιο να εκφράζει τη χαρά του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια». Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».