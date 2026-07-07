Μπόνγκα: Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού
Ημέρα αφίξεων στον Παναθηναϊκό AKTOR. Μετά τον Μπράνκου Μπάντιο, στην Αθήνα έφτασε και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Ο λόγος για τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης (07/07), πάτησε Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Μετά τους Μουσταφά Φαλ και Μπράνκου Μπάντιο, ο Μπόνγκα έρχεται για να δυναμώσει κι άλλο τον Παναθηναϊκό. Οι στόχοι του συλλόγου είναι πάντα υψηλοί, πόσο μάλλον μετά την έλευση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα συνεργαστεί ξανά με τον Γερμανό.
Ο Μπόνγκα την περσινή σεζόν, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 27.8 λεπτά συμμετοχής.
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