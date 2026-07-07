Ο Ίζακ Μπόνγκα έφτασε στην Αθήνα, με τον Γερμανό διεθνή να είναι έτοιμος να υπογράψει στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ημέρα αφίξεων στον Παναθηναϊκό AKTOR. Μετά τον Μπράνκου Μπάντιο, στην Αθήνα έφτασε και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Ο λόγος για τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης (07/07), πάτησε Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Μετά τους Μουσταφά Φαλ και Μπράνκου Μπάντιο, ο Μπόνγκα έρχεται για να δυναμώσει κι άλλο τον Παναθηναϊκό. Οι στόχοι του συλλόγου είναι πάντα υψηλοί, πόσο μάλλον μετά την έλευση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα συνεργαστεί ξανά με τον Γερμανό.

Ο Μπόνγκα την περσινή σεζόν, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 27.8 λεπτά συμμετοχής.