Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή Ομπράντοβιτς για τρία χρόνια
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανήρτησε φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του κορυφαίου προπονήτη στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ στη δημοσίευσή του στο Instagram με τον «Ζοτς» έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνόδευσε τη λεζάντα με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε».
Μετέπειτα, ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση από τον λογαριασμό της ομάδας όπου έγραφε:
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT
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