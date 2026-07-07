Ο Ίζακ Μπόνγκα πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε μέρα... αφίξεων (07/07). Μετά τον Μπράνκου Μπάντιο, στην Αθήνα έφτασε και ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα για να φορέσει τα «πράσινα».

Ο Γερμανός διεθνής φόργουορντ, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις, μετά την άφιξή του στη χώρα μας και τόνισε ότι το όνειρό του, είναι να κατακτήσει την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όσα είπε ο Μπόνγκα

«Είχα στην πραγματικότητα επιλογές. Όμως, με την ιστορία του Παναθηναϊκού, με την παράδοση που έχει να βρίσκεται συνεχώς στα Final Four, πιστεύω ότι ήταν μια ομάδα που... η απόφαση ήταν δύσκολη λόγω του ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα και εύκολη».

Για τους φίλους του Παναθηναϊκού: «Προφανώς, αν παίξεις μια χρονιά στην Ευρωλίγκα, μαθαίνεις για τους Έλληνες φιλάθλους και ιδιαίτερα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Το να έρθω σε μια ομάδα όπου θα έχω τέτοιους φιλάθλους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ήδη βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είχα πραγματικά υπέροχους και καταπληκτικούς φιλάθλους και τώρα έρχομαι σε μια ομάδα όπου η στήριξη θα είναι αντίστοιχη. Είναι πραγματικά σπουδαίο».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας προπονητής που πλέον με γνωρίζει και εγώ τον γνωρίζω πολύ καλύτερα. Πιστεύω ότι, ειδικά για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, ώστε να κερδίζουμε αγώνες αλλά και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, το να έχεις έναν τόσο έμπειρο προπονητή είναι σίγουρα πολύ σημαντικό».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Προέρχομαι από μια ομάδα όπως η Παρτίζαν, όπου αγωνίστηκα την περασμένη σεζόν και εκεί η αντιπαλότητα είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον σύλλογο αλλά και για την πόλη και την ιστορία του μπάσκετ. Τώρα έρχομαι σε μια κατάσταση όπου θα ισχύει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι από εκείνα που ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να παρακολουθήσει».

Το όνειρό του με τον Παναθηναϊκό; «Είναι εύκολο: να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα».

Τι να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από αυτόν: «Να περιμένει έναν παίκτη που θα παίζει πάντα με όλη του την ψυχή, θα προσπαθεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και, πάνω απ' όλα, όταν πατάω στο παρκέ, το μόνο που σκέφτομαι είναι να κερδίζω. Ό,τι χρειαστεί να κάνω για να νικήσει η ομάδα, θα το κάνω».

Άμυνα ή επίθεση; «Και τα δύο. Αλλά κυρίως η άμυνα. Σίγουρα όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου».