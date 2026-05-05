Το πανόραμα των Playoffs στην Euroleague: Στο Final Four ο Ολυμπιακός, μείωσε η Χάποελ
- Ολυμπιακός - Μονακό: 3-0
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0
Ο Ολυμπιακός «τελείωσε» την δουλειά μια ώρα... αρχύτερα καθώς επικράτησε για 3η σερί φορά της Μονακό κλειδώνοντας την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε των Μονεγάσκων (και) στο «Gaston Medecine» με 82-105 «σκουπίζοντας» την σειρά με 3-0 νίκες.
Στο άλλο ματς της ημέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε φρένο στους Μαδριλένους καθώς επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.
Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια μετά τις δύο νίκες στην Ισπανία, ενώ η Ζάλγκιρις θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στο Κάουνας κόντρα στη Φενέρ μετά το 2-0 της τουρκικής ομάδας.
Ολυμπιακός - Μονακό: 3-0
- Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70 (1-0)
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64 (2-0)
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός 82-105 (3-0)
- Game 4: Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75 (2-0)
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1)
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68 (0-1)
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107 (0-2)
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0
- Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78 (1-0)
- Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 86-74 (2-0)
- Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00) (2-0)
- Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.