Το πανόραμα των Playoffs στην Euroleague: Στο Final Four ο Ολυμπιακός, μείωσε η Χάποελ

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague μετά τη «σκούπα» απέναντι στην Μονακό, ενώ η Χάποελ έμεινε «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης μειώνοντας της σειρά με τη Ρεάλ σε 2-1.

Ο Ολυμπιακός «τελείωσε» την δουλειά μια ώρα... αρχύτερα καθώς επικράτησε για 3η σερί φορά της Μονακό κλειδώνοντας την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε των Μονεγάσκων (και) στο «Gaston Medecine» με 82-105 «σκουπίζοντας» την σειρά με 3-0 νίκες.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε φρένο στους Μαδριλένους καθώς επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια μετά τις δύο νίκες στην Ισπανία, ενώ η Ζάλγκιρις θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στο Κάουνας κόντρα στη Φενέρ μετά το 2-0 της τουρκικής ομάδας.

    Ολυμπιακός - Μονακό: 3-0

    Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

    Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-2

    Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 2-0

