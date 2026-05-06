Ο Ολυμπιακός, μετά το πέρας των Game 3 των Play Offs της EuroLeague, είναι η μόνη ομάδα που έκανε το 3-0 και βρίσκεται ήδη στο Final Four.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στο Μονακό, πήρε τη νίκη και έκανε το 3-0, παίρνοντας το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι είναι η μόνη ομάδα που το πέτυχε!

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στην έδρα του από τη Βαλένθια, ενώ Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ δεν τα κατάφεραν στις έδρες των Ζάλγκιρις και Χάποελ, με αποτέλεσμα αυτές οι σειρές να βρίσκονται πλέον στο 2-1.

Αυτό σημαίνει πως στον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμη μέχρι να μάθουν τους αντιπάλους τους στο Final Four, με τα Game 4 να πλησιάζουν και την αγωνία να ανεβαίνει στις υπόλοιπες σειρές.