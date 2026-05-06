Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Μείωσε η Βαλένθια, «ζωντανή» η Ζάλγκιρις
- Ολυμπιακός-Μονακό 3-0
- Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2
- Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2-1
Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 43-62 στο 25’, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback. Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Στη Zalgirio Arena, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-78 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με διαφορά 19 πόντων, οι Λιθουανοί ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας.
Ολυμπιακός-Μονακό 3-0
- Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό 94-64
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός 82-105
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2-1
- Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78
- Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 86-74
- Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε 81-78
- Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (8/5, 20:00)
- Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
