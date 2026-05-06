Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Μείωσε η Βαλένθια, «ζωντανή» η Ζάλγκιρις

Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Μείωσε η Βαλένθια, «ζωντανή» η Ζάλγκιρις
Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four στο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), ενώ η Ζάλγκιρις παρέμεινε «ζωντανή» στη σειρά με τη Φενέρμπαχτσε.

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 43-62 στο 25’, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback. Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Στη Zalgirio Arena, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-78 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με διαφορά 19 πόντων, οι Λιθουανοί ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2-1

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     