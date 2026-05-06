Το πανόραμα των playoffs της EuroLeague: Μείωσε η Βαλένθια, «ζωντανή» η Ζάλγκιρις

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four στο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), ενώ η Ζάλγκιρις παρέμεινε «ζωντανή» στη σειρά με τη Φενέρμπαχτσε.

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 43-62 στο 25’, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback. Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Στη Zalgirio Arena, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 81-78 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με διαφορά 19 πόντων, οι Λιθουανοί ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2